Prova a rubare oltre 100 litri di gasolio dai serbatoi di alcuni autocarri, scoperto e arrestato

Chiavari. Che il carburante sia quasi un bene di lusso, di questi tempi, è cosa nota. Tanto che si è alzato il livello di guardia sul furti di benzina e gasolio.

Non a caso, questa notte, i carabinieri del nucleo Radiomobile di Chiavari, nel corso di un servizio di perlustrazione della zona, hanno colto sul fatto un giovane nel tentativo di rubare del gasolio direttamente dai serbatoi di alcuni autocarri.

Il 25enne, di nazionalità ucraina, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso dai militari armeggiare tra i camion di una ditta di traslochi.

Per la precisione, stava per portare via un totale di 115 litri da quattro autocarri. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.