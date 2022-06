Genova. Questa mattina, le associazioni dei consumatori – nell’ambito della giornata di mobilitazione nazionale contro il carovita e l’aumento dei prezzi – sono scesi in piazza armati di pentole vuote, simbolo della difficoltà delle famiglie a soddisfare i bisogni essenziali.

L’obiettivo della manifestazione, che si è svolta in largo Lanfranco, sotto la sede della prefettura, è quello di portare all’attenzione del Governo e delle Istituzioni la situazione di grave disagio che stanno vivendo i cittadini per l’aumento indiscriminato e ingiustificato dei prezzi, in particolare quello dei beni di prima necessità a partire dalle forniture di energia elettrica e gas e le proposte delle Associazioni dei Consumatori per contrastarlo efficacemente.

“I nostri uffici delle associazioni dei consumatori ricevono ogni giorno decine di persone che non riescono più a pagare la bolletta del gas e della corrente elettrica” a dirlo Livio Di Tullio, presidente Federconsumatori di Genova e Liguria.

E prosegue: “Le compagnie in questi casi alla fine tagliano le forniture e la gente è veramente nei guai. Mentre coloro che ce la fanno, ce la fanno a prezzi di sacrifici. Francamente questa situazione è profondamente ingiusta, perché non si tratta di non potersi comprare il telefonino ma di non riuscire più a farsi da mangiare”.

Insieme a DeTulli, presente anche Emanuele Guastavino, presidente di Adoc e vicepresidente dell’Istituto ligure del Consumo che raduna le otto associazioni regionali, che afferma: “Cosa chiediamo? Dovremmo chiedere un ‘Piano Marshall’per cercare di aggredire finalmente il potere di acquisto degli stipendi e delle pensioni. Purtroppo noi ci proviamo ormai da tanto tempo sia come consumatori che come categoria di lavoratori, ma apparentemente il governo continua a fare il sordo ma la situazione è davvero drammatica e giorno dopo giorno diventa sempre più complicata da gestire. Sicuramente i pensionati sono coloro in maggiore difficoltà perché la media delle pensioni, come si sa, è molto bassa”.