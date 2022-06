Prevenzione suicidi, il sottosegretario Costa: “Approvata mozione, necessaria una strategia nazionale”

Roma. “Sono molto orgoglioso che alla Camera sia stata appena approvata la mozione sulla prevenzione del suicido. E’ una grande dimostrazione di sensibilità da parte del Parlamento su una tematica così delicata ed attuale che purtroppo colpisce anche molti nostri giovani. Una forte presa di consapevolezza della problematica e una significativa volontà di porre in essere una strategia nazionale concreta per la prevenzione del suicidio”. E’ quanto dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia), a margine del voto della mozione alla Camera, a cui ha partecipato in rappresentanza del Governo.

“La prevenzione del suicidio è una priorità per il nostro Governo e quindi, occorre una elevata sorveglianza e un efficace monitoraggio per realizzare strategie efficaci che possano prevenirne i fattori di rischio. Il Ministero della Salute segue da tempo e con la necessaria attenzione il fenomeno, che nel mondo è tra le prime 20 principali cause di morte per persone di tutte le età e la terza causa di morte tra i ragazzi di 15-19 anni”.

“Con questo provvedimento – spiega Costa – l’esecutivo si impegna a riconoscere il suicidio ed i fenomeni ad esso connessi come gravi problemi di salute pubblica; a realizzare una strategia nazionale per la prevenzione del suicidio, che fornisca una guida autorevole sulle principali attività di prevenzione basate su evidenze empiriche; ad istituire un Centro Studi/Osservatorio per il monitoraggio dei dati su tutto il territorio della Repubblica italiana, ponendo la debita attenzione all’andamento delle condizioni dello stato psicologico dei cittadini e costruendo una rete di supporto per i soggetti più vulnerabili e a rischio; ad istituire un numero verde telefonico di emergenza suicidi gratuito per le segnalazioni e le richieste di aiuto; ad adottare le iniziative di competenza per inserire un sistema di rilevamento diagnostico; a promuovere campagne di sensibilizzazione e prevenzione all’interno delle scuole e per tutta la popolazione; ad adottare le iniziative di competenza per stanziare risorse dedicate all’assunzione ed alla formazione di personale qualificato nelle reti territoriali e di intervento, affinché ci siano persone specificamente addestrate a rispondere alle esigenze; ad adottare uno stanziamento specifico e sufficiente per la ricerca scientifica del settore”.