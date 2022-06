Presidio contro l’estradizione di Julian Assange negli Usa: l’iniziativa del PCI

Genova. “Il Governo britannico ha ordinato l’estradizione di Julian Assange negli USA. La “grande” democrazia unica occidentale” mostra il suo vero volto: per i governanti e la grande informazione, Assange non può esistere, deve essere annullato, cancellato”. Per queste ragioni il Partito Comunista Italiano lancia l’appello per l’adesione al presidio unitario che si svolgerà domani Sabato 25 Giugno, a partire dalle ore 16.00, a Genova, sotto il Consolato britannico in Piazza Verdi, angolo Via San Vincenzo.

“La sua colpa – si legge nel comunicato cdi presentazione dell’iniziativa – Ha osato dire la verità sulle atrocità compiute dagli “eserciti democratici”, ha osato supporre che in democrazia si potessero svelare segreti indicibili. E, invece, i governanti della parte del mondo nella quale stiamo vivendo si comportano come – se non peggio – quelli che considerano dittature; quelli additati come incivili e oppressivi, quelli che censurano i giornalisti e nel caso li uccidono… Ma gli Stati Uniti d’America e i loro alleati sono i “buoni”, esportano la democrazia! E quando commettono crimini di guerra “lo fanno a fin di bene”, anzi, per il bene di chi uccidono. Centinaia di migliaia di civili, di donne bambini, vecchi che vengono definiti “danni collaterali”.

“I “crimini democratici” non è che non esistono, semplicemente non si devono conoscere. Julian Assange sarà estradato e ci vorranno far dimenticare che sia esistito. Diranno che era un criminale, una spia, qualcuno che doveva essere zittito, incarcerato a vita con la (loro) speranza che si tolga di mezzo. Vogliono farlo diventare un’ombra, una delle tante come Leonard Peltier, come Mumia Abu-Jabal. Non più persone, semplicemente”.

“Il PCI dice NO – conclude la nota stampa – Noi, con lui e come lui, ci dichiariamo “colpevoli” di pretendere il diritto di sapere; “colpevoli” di lottare per un mondo migliore. Un mondo nel quale Assange possa vivere libero mentre coloro che hanno commesso (e ordinato) i crimini, i massacri e le torture da lui svelati, vengano condannati con la severità necessaria”.

Denunciamo e protestiamo, fermiamo l’estradizione di Julian Assange!