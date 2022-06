Porto Antico, inaugurato il ‘Parco del basilico’ e avviato il progetto ‘Il pesto dei piccoli’

Genova. Il Parco del Basilico dei piccoli è stato inaugurato alla Marina del Porto Antico di Genova a Calata Salumi.

Ha richiamato presso la “roulotte” d’epoca di Pesto per Amore in prossimità del Galeone Neptune a Marina di Porto Antico, più di 50 famiglie con bambini che hanno “pestellato” insieme ai professionisti del Porto dei Piccoli.

L’iniziativa, rivolta alle famiglie con l’obiettivo di incentivare l’inclusione di giovani con fragilità attraverso la cultura dei prodotti locali, ha visto gli interventi di Paola Bordilli, Assessore al Commercio e Artigianato, di Paolo Corvo, Direttore del Laboratorio di sociologia dell’Università degli studi di scienze gastronomiche di Pollenzo, di Clarissa Poggi, coordinatrice del Porto dei Piccoli e Paolo Silvestri, amministratore di Pesto per Amore.

Paolo Silvestri, spiega “abbiamo pensato di mettere il nostro amore per il pesto al servizio della Liguria e dei piccoli. Fare il pesto, insegnare ai bambini il segreto del mortaio, la bellezza del gesto educa e evoca le nostre tradizioni.

L’Assessore Paola Bordilli evidenzia il valore del progetto che coinvolge la generazione così tanto colpita dalla pandemia e valorizza l’impegno dei privati al servizio della collettività Paolo Corvo aggiunge” si tratta di un progetto che mette in comunicazione le generazioni, attraverso un mezzo così immediato come il cibo” Clarissa Poggi conclude gli interventi: “questo progetto permette alla nostra associazione di contribuire al benessere dei bambini e delle loro famiglie non solo all’interno delle realtà ospedaliere, ma anche fuori”.

Si ringrazia sentitamente per la loro partecipazione l’Assessore alle politiche culturali, dell’istruzione e per i giovani Barbara Grosso, l’Assessore allo Sviluppo economico, turistico e territoriale Laura Gaggero e Marta Brusoni consigliere comunale.

Il progetto del Pesto dei piccoli permetterà di avvicinare i ragazzi delle primarie alla tradizione genovese e a una ricetta che è metafora di integrazione: unendo ingredienti diversi come il basilico genovese DOP, il parmigiano

reggiano e il grana, i pinoli e l’olio ligure.