Ponte San Giorgio, M5s a Maresca: “Se fosse stato per Toti e Bucci sul ponte avrebbero lucrato i Benetton”

Genova. “L’assessore Maresca denota evidenti vuoti di memoria e confonde “costruzione” con “gestione”. Intanto, se fosse stato per Toti e Bucci, il ponte lo avrebbero ricostruito, lucrando peraltro su una tragedia immane, i Benetton. E anzi, visto che il centrodestra sembra convenientemente dimenticare anche scandali recenti, lo aiutiamo tutto a ricordare uno dei tanti fatti di cronaca mai spiegati in maniera credibile: ci riferiamo, in questo caso, alla commistione affari e politica con Toti che parla con l’ex ad di Atlantia Castellucci per farlo entrare in un possibile affaire Carige. Se fosse andata come si temeva dalle intercettazioni, avremmo ricevuto l’ennesimo affronto per questioni di alta finanza. A dimostrazione che nemmeno le colpe evidenti di chi è stato negligente con la cosa pubblica, frenano questi signori che malauguratamente amministrano città e regione”.

“La linea della ricostruzione del ponte l’hanno dettata Conte e Toninelli, e anzi Bucci e Toti non hanno potuto neppure decidere come muoversi: sono stati degli esecutori dei decreti del Governo Conte e hanno amministrato i finanziamenti arrivati dallo stesso. La riprova è che Bucci e Toti non hanno potuto nemmeno decidere chi dovesse ricostruire il ponte e infatti non l’hanno potuto fare i Benetton”.

Così, i candidati comunali del M5S replicando a Maresca, “che insieme ai suoi vari sodali viene usato da Bucci per rispondere in sua vece”.

“Detto ciò – e concludono -: a quando un meme con Toti e Bucci che fisicamente costruiscono il ponte? Dai, forza! Basta un bel fotomontaggio e il gioco è fatto”.