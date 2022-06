Ponte Morandi, Crucioli: “Bucci non ha preteso risarcimento integrale”. Rosso: “Grazie al sindaco soldi mai visti prima”

Genova. «Il centro destra continua a ripetere che i genovesi dovrebbero votare Marco Bucci per i meriti acquisiti sulla gestione della tragedia del Ponte Morandi. Io credo invece che proprio la vicenda del Morandi dovrebbe sconsigliare di votarlo: non ha preteso da Aspi il risarcimento integrale dei danni alla città provocati dal crollo e dai continui disservizi autostradali”.

Questo l’attacco di Mattia Cruciolo, candidato sindaco della lista Uniti per la Costituzione al sindaco uscente Marco Bucci, ma non solo: “Inoltre i partiti che lo sostengono (come pure i sostenitori di Ariel Dello Strologo) hanno chiuso il vergognoso accordo che ha regalato miliardi ai Benetton e a chi ha sulla coscienza le 43 vittime della mancata manutenzione. Non a caso Giovanni Toti, alleato e mentore di Bucci nelle intercettazioni telefoniche si è definito “ambasciatore dei Benetton”. I genovesi non dimenticano”.

A breve giro la replica affidata alle parole dell’assessore agli Affari legali e candidata con la Lista vince Genova Lorenza Rosso: “Ricordo al candidato ex Cinque Stelle Crucioli che il Comune di Genova si è costituito parte civile nel processo per il crollo del Ponte Morandi per dimostrare la vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutti i genovesi che hanno subito danni diretti e indiretti dalla terribile tragedia. Crucioli, visto il seggio da senatore che ricopre ora nel gruppo misto, dopo aver voltato le spalle a chi lo ha eletto, dovrebbe anche sapere che grazie alla tenacia della nostra giunta in quei terribili mesi del post crollo, Genova ha potuto ottenere quasi un miliardo di euro di risarcimenti per gli sfollati, il nuovo ponte e ristori per le categorie economiche”.

“Abbiamo già chiesto opere compensative come il tunnel subportuale, pretenderemo gli immediati lavori per la Gronda di Ponente e quella di Levante per fare uscire dall’isolamento Genova e sgravare le attuali infrastrutture da un traffico non più sostenibile. Inoltre, ricordo che se fosse stato per il partito con cui è stato eletto, i 5 Stelle, saremmo ancora a discutere di revoca di concessioni anziché di danni a Genova. Va bene essere in campagna elettorale, ma da un senatore della Repubblica, benché abbia abiurato al mandato dei suoi elettori, non mi sarei aspettata una simile caduta di stile istituzionale”.

Non si fa attendere la contro risposta di Crucioli: “L’assessore Lorenza Rosso prende in giro i genovesi, quando afferma che il Comune si è costituito parte civile nel processo Morandi: Rosso omette infatti di specificare che il Comune di Genova ha successivamente accettato di uscire da quel processo, in relazione alle responsabilità di Aspi. Inoltre, la Giunta Bucci di cui Rosso fa parte, non ha mai chiesto ad Autostrade il risarcimento integrale dei danni subiti dal Comune e ha assicurato ai Benetton l’impunità della loro società, consentendo il patteggiamento nel giudizio, che sarebbe stato ben più difficile ottenere se il Comune fosse rimasto parte civile – lo dichiara il candidato sindaco Mattia Crucioli in risposta all’assessore Rosso, candidata con la lista Vince Genova – Nell’ottobre del 2021 ho chiesto formalmente al sindaco Bucci di avere in visione i conteggi dei danni complessivi patiti dalla comunità genovese e la relativa richieste di risarcimento danni inviata ad Aspi. Ad oggi non ho ricevuto risposta. Da ciò deduco che il Comune non ha effettuato alcun conteggio dei danni e che non ha neppure mai chiesto di essere risarcito integralmente”.