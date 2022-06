Ponte del 2 giugno, traffico da bollino rosso sulle autostrade della Liguria: le previsioni

Genova. Sarà un ponte festivo da bollino rosso anche sulle autostrade della Liguria secondo le previsioni sugli spostamenti degli italiani che potranno usufruire di 4 giorni di stop dal lavoro (e in alcune regioni anche dalla scuola). Per l’intero fine settimana si prevede flussi di traffico in aumento dai luoghi di residenza verso le località di mare e di montagna.

Sulla rete ligure Autostrade ha messo in atto la rimozione dei cantieri già dallo scorso 27 maggio. Tuttavia non verranno eliminati, in quanto ritenuti inamovibili, alcuni restringimenti di carreggiata tra Bolzaneto e Isola del Cantone sulla A7 nord e un restringimento di carreggiata sulla A12 poco prima del casello di Chiavari in direzione levante e uno tra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova.

Autostrade prevede traffico da bollino rosso in uscita dai centri urbani e verso le riviere nella mattinata del 2 giugno e in direzione opposta nel pomeriggio di domenica 5 giugno.

Al mattino si prevede coda sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Genova tra Diramazione Predosa-Bettole D26 e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, sulla A7 Serravalle-Genova verso Genova tra Busalla e Genova ovest e nella direzione opposta, verso Serravalle/Milano, tra Genova Ovest e Busalla, sull’intera A10 Genova-Savona verso Savona, sull’intera A12 Genova-Sestri Levante verso Sestri Levante, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Gravellona Toce tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e la Diramazione Predosa-Bettole D26, sulla A7 Serravalle-Genova verso Serravalle/Milano tra Genova Ovest e Busalla.

Traffico anche in direzione del capoluogo ligure, per quanti hanno trascorso la giornata del 2 giugno fuori città, sulla A10 Genova-Savona verso Genova tra Savona e l’allacciamento con la A26 dei Trafori e, nel tratto urbano, tra Genova Pegli e l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova e sull’intera A12 Genova-Sestri Levante, sempre verso Genova. Nel corso della mattinata, flussi intensi di traffico verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si ricorda infine che è stato predisposto il divieto di circolazione per i mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate dalle 7.00 alle 22.00 di giovedì 2 giugno e dalle 7.00 alle 22.00 di domenica 5 giugno.