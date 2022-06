Ponte del 2 giugno, Berrino: “La Liguria si prepara al sold out grazie allo sconto dei biglietti dei treni”

Genova. “Quelli che stanno per iniziare saranno i primi giorni in cui si inizia a respirare l’aria estiva e la voglia di vacanze degli italiani visto che tanti approfitteranno della giornata festiva di domani per concedersi un weekend lungo. La Liguria è tra le regioni protagoniste in questo senso visto che c’è stato un vero e proprio boom di prenotazioni. Le nostre strutture ricettive sono quasi tutte esaurite per i prossimi giorni e ci prepariamo al sold out, segnale inconfutabile che la nostra regione è una delle mete più gettonate dai turisti”. Così l’assessore al Turismo e Trasporti della Regione Liguria, in vista del ponte del 2 giugno, Festa della Repubblica.

“Se l’anno scorso il bilancio estivo è stato eccezionale considerata la situazione – prosegue l’assessore – adesso abbiamo tutte le carte in regola per superare i record del 2019. Una grossa mano a questo successo l’ha data senza dubbio il calendario con la Festa della Repubblica di giovedì che favorisce il ‘ponte’, combinato con l’orario estivo e le iniziative promozionali di Trenitalia che rendono ancor più raggiungibili e appetibili le nostre località”.

Per raggiungere la Liguria in treno, infatti, ci sono numerose opzioni. Oltre ai cosiddetti ‘Treni del Mare’, che nei weekend collegano le due Riviere col Piemonte e la Lombardia e che garantiscono circa 6 mila posti a sedere in più, col nuovo orario estivo di Trenitalia da domenica 12 giugno circoleranno anche due nuovi Intercity tra Milano e Ventimiglia mentre i treni regionali effettueranno 20 nuove fermate a Genova Vesima. Da segnalare, infine, che dal 4 giugno sarà attivo un nuovo collegamento con la Baia di San Fruttuoso con interscambio treno/battello a Camogli e che domenica 5 Trenitalia celebrerà la Giornata Mondiale dell’Ambiente dimezzando i prezzi dei biglietti dei treni regionali acquistati online.

