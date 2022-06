Piscina del Lido a Chiavari, il candidato sindaco Messuti: “Sempre più vicini alla riapertura”

Chiavari. “Siamo sempre più vicini alla riapertura della storica piscina del Lido. Ritornerà fruibile una struttura olimpionica che per decenni ha accolto atleti provenienti da tutto il territorio e da fuori regione. Ancora una volta pagano i fatti, la competenza e i progetti concreti impostati per proseguire a migliorare Chiavari. Ricordiamo tutti che nel 2003 la giunta di sinistra al governo chiuse l’impianto del Lido e inaugurò quello di largo Pessagno, realizzato da Agostino” afferma il candidato sindaco Federico Messuti.

E prosegue: “Si è appena concluso l’iter relativo alla gara per l’affidamento della progettazione definitiva di ristrutturazione della struttura e per lo studio di fattibilità della nuova copertura”.

Il 14 giugno è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, si è svolta la prima seduta pubblica per l’apertura delle buste ed è in corso la procedura che porterà ad avere a fine estate il nome del progettista. Un progetto del valore complessivo di 5.670.000 euro, di cui 5 milioni di finanziamento ricevuto e 670.000 euro di risorse comunali. I lavori per il recupero dell’impianto partiranno nel 2023 e prevedono la realizzazione di nuovi spogliatoi, area ristoro, palestra, spazi per associazioni sportive e nuovo verde.

Poi Messuti conclude: “”La nuova piscina del Lido sarà un collegamento, moderno e funzionale, tra il lungofiume, riqualificato e valorizzato dalla nostra amministrazione dopo decenni di abbandono, e il nuovo fronte mare della Colmata. Un simbolo di rilancio per tutta la città”.