Pilloni (Vince Genova): “Ecco perché il futuro della mobilità è la minicar elettrica”

Genova. Una minicar 100% elettrica lunga 2,40 metri, ricaricabile in 3 ore per 75 chilometri di autonomia, velocità massima 45 km/h, accesso illimitato a parcheggi e Ztl. È questo il veicolo del futuro secondo Walter Pilloni, candidato al Consiglio comunale con Vince Genova e amministratore di Teknit, società specializzata nella mobilità elettrica.

“Sono testimone della validità di queste microcar elettriche – spiega -. Questo tipo di veicolo non inquina, non è rumoroso, consente una snellezza e praticità estrema. Si viaggia alla stessa velocità di tutte le altre vetture, però si trova più facilmente parcheggio e ha una serie di vantaggio. Questo è il futuro: piccole auto per i cittadini”.

“I contributi per l’acquisto da parte del Governo sono importanti per alleggerire il costo del veicolo – prosegue Pilloni – ma poi è necessario comprendere che l’ambiente continuerà a soffrire enormemente, e noi di conseguenza: serve un cambio di paradigma, passando dal motore endotermico al motore elettrico”.

Nella ricetta di Pilloni anche mobilità elettrica per i mezzi pubblici e trasporto pubblico gratuito, un mantra dello stesso sindaco Marco Bucci. L’obiettivo, dunque, è “meno mobilità ma più intelligente e a misura d’uomo. Gli ambientalisti più evoluti aspettavano da lungo tempo lo scatto verso lo smart working: è un modo di concepire meglio la vita quotidiana dell’uomo: meno movimento, meno inquinamento, meno traffico, meno rumore a favore di una migliore qualità della vita. Se quei piccoli spostamenti li facciamo con mezzi elettrici, magari di dimensioni modeste, il paradigma è concluso”.