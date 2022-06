Peperoni farciti di droga per rifornire il pusher in carcere, la scoperta a Marassi

Genova. E’ uno dei sequestri di sostanza stupefacente di maggior importanza quello avvenuto nel carcere di Genova Marassi quello avvenuto nella giornata di ieri quando una donna è stata scoperta passare della droga ad un detenuto attraverso la consegna dei pacchi.

In particolare al controllo della polizia penitenziaria non sono sfuggiti dei peperoni particolari, contenuti nella scatola, farciti con 50 grammi di hashish destinato al ‘mercato’interno.

Facendo seguito al ritrovamento, la polizia ha poi proceduto con una perquisizione della casa della donna corriere, trovando altra droga, e nella cella del detenuto destinatario, trovando anche in questo caso droga e un cellulare clandestino.

“Non è la prima volta – afferma il segretario regionale Sappe Michele Lorenzo – che nelle carceri liguri vengono rinvenute sostanze ed oggetti non consentiti, come i telefonini utilizzati dai detenuti per comunicare con l’esterno, per questo chiediamo una maggiore attenzione e potenziamento del settore sicurezza carceri, oggi l’argomento sicurezza si sta allontanando dalla politica gestionale dei penitenziari. Ne è testimone la limitazione delle perquisizioni all’interno delle celle, effettuate non più in maniera preventiva ma bisogna munirsi di innumerevoli permessi prima di esercitare questa delicata ed importante operazione di servizio, vanificando di fatto anche l’effetto sorprese. Il Ministro della Giustizia ed il nuovo capo del Dipartimento devono rivedere l’assetto organizzativo e le competenza della Polizia Penitenziaria, l’attività di controllo penitenziario deve essere supportata da un specifico nucleo antidroga o “anti antintrusione” di Polizia Penitenziaria presente in ogni istituto”.

Il segretario regionale della UIL PA Polizia Penitenziaria Fabio Pagani esprime, con orgoglio e soddisfazione, elogio alla Polizia Penitenziaria di Genova Marassi , che hanno effettuato l’operazione, una delle tante ma che spesso passano in sordina. Segnale tangibile di come negli appartenenti al Corpo non cali mai l’attenzione e la dedizione al sacrificio. Tuttavia, – evidenzia Pagani – l’episodio è anche un segnale tangibile di un’altra grave problematica. Gli istituti italiani non sono assolutamente adeguati e pronti, sia per la tipologia arcaica delle strutture sia per la scarsità delle risorse umane e tecnologiche. Auspichiamo pertanto – conclude il segretario regionale della UILPA Polizia Penitenziaria – invitando nuovamente la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ad aprire un confronto serio per addivenire a riforme complessive e promuovere provvedimenti con carattere d’urgenza che possano mettere in sicurezza l’apparato penitenziario che sconta anni di totale abbandono da parte della politica Altrimenti saranno solo palliativi.