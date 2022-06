Pellerano (Lista Toti per Bucci): “Sì alle infrastrutture, Genova ospiti un grande forum delle città portuali”

Genova. In vista delle elezioni amministrative mercoledì 8 giugno si è tenuta la tavola rotonda “Genova, insieme porto e città”. Ha organizzato ed introdotto la serata Lorenzo Pellerano, avvocato marittimista, già consigliere regionale, candidato con la Lista Toti per Bucci alle prossime amministrative.

Hanno partecipato all’incontro

la Direttrice Generale dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile, Paola Vidotto, l’architetto Antonio Lavarello, il presidente della Regione, Giovanni Toti e l’assessore alle Politiche Formative, Ilaria Cavo.

Nell’occasione Lorenzo Pellerano ha presentato alcune proposte programmatiche

CULTURA: ospitare a Genova un forum delle grandi città portuali del Mediterraneo.

Genova è la città più a Nord del Tirreno, affacciata verso il mare e verso Sud. Per storia, cultura e vocazione Genova può proporsi come luogo di dialogo e scambio intra-mediterraneo. Un forum organizzato per tavoli tematici, da ideare e costruire insieme.

URBANISTICA: ricostruire per quanto possibile il rapporto tra Genova ed il mare e tra i quartieri cittadini.

Uno strumento di ricucitura potrebbe essere rappresentato dalla realizzazione di un percorso “a misura di famiglia”, ciclabile, pedonale ed eventualmente con sistemi di trasporto pubblico, da Voltri a Nervi, per facilitare la mobilità sostenibile dei cittadini ed ampliare l’offerta turistica. Inoltre, a fronte di un porto che cresce, è importante ipotizzare compensazioni urbanistiche in particolare a favore del Ponente, ad esempio una riqualificazione di Villa Rossi a Sestri Ponente, possibilmente in sinergia con le trasformazioni che riguarderanno il vicino stabilimento di Fincantieri.

FORMAZIONE: garantire supporto politico al progetto di realizzare a Genova un centro di simulazione specialistico per il settore marittimo.

Sarebbe di particolare interesse realizzarlo in zona Darsena, vicino a stazione Principe, all’Istituto Nautico San Giorgio ed alla Facoltà di Economia. Un’area che nei prossimi anni vedrà – finalmente – la riqualificazione di Ponte Parodi e dell’Hennebique e potrebbe ospitare anche questa funzione, con positive ricadute anche sulla zona di Prè.

INFRASTRUTTURE E COLLEGAMENTI: pieno supporto politico alle infrastrutture ed investimenti che consentiranno di migliorare la logistica di Genova (Terzo Valico, Gronda autostradale), Potenziamento dei collegamenti aerei con destinazioni strategiche per il settore shipping, in primis Londra ed Atene, anche nella prospettiva della ri-conquista di una centralità culturale oltre che economica nell’ambito mediterraneo.