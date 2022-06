Genova. Un incendio è divampato nella prima serata di oggi in vico della Croce Bianca, nel centro storico di Genova nella zona tra via del Campo e piazza della Nunziata.

È successo intorno alle 19.30. Le fiamme hanno interessato un appartamento al terzo piano di un palazzo. Sul posto, allertati da numerose chiamate dei residenti, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato per sicurezza l’intero stabile.

Il rogo si è sviluppato dalla cucina quando in casa fortunatamente non c’era nessuno, per cause ancora da accertare.

Non risultano persone ferite né intossicati dal fumo. Sul posto anche le ambulanze, la polizia di Stato e la polizia locale per regolare il traffico in via Bensa.