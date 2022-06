Pascoli senz’acqua, vigili del fuoco portano 5mila litri per salvare cento capre

Genova. I vigili del fuoco hanno portato stamane 5mila litri d’acqua alle pendici del monte Pietravecchia, nel territorio del Comune di Pigna, in alta val Nervia, per abbeverare un gregge di oltre 100 capre che, portate al pascolo dal loro pastore, non avevano acqua da bere.

“La situazione è drammatica – ha detto il sindaco di Pigna Roberto Trutalli – La nostra sorgente, che ci dava 14 metri cubi di acqua al giorno, ore ce ne dà 3 o 4. Si sta verificando quello che già accadde ne 1919-1920, quando un rio seccò. Ringrazio la Prefettura, i vigili del fuoco e la protezione civile che si sono adoperati per portare l’acqua al pascolo”.

Trutalli ha preannunciato che, a stretto giro, emanerà un’ordinanza per limitare gli sprechi di acqua: “E’ necessario diminuire i consumi. Grazie ai lavori effettuati nelle scorse settimane sull’acquedotto a Pigna e nella frazione di Buggio siamo riusciti a risparmiare 50 metri cubi di acqua al giorno. Speriamo che arrivi presto la pioggia”.