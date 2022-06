Park San Martino, lavori a rilento per la crisi dei materiali: a metà luglio apre la nuova piazza

Genova. Usato come cavallo di battaglia da Marco Bucci in campagna elettorale, anche il “buco di San Martino” sconta qualche mese di (ulteriore) ritardo prima della fatidica inaugurazione. Durante un sopralluogo a novembre col sindaco, l’assessore Pietro Piciocchi e il governatore Giovanni Toti era stata stata annunciata l’apertura tra marzo e aprile. La tabella di marcia aggiornata prevede ora la consegna della nuova piazza pubblica di fronte all’ingresso dell’ospedale a metà luglio. A seguire, probabilmente entro il mese, entrerà in funzione il parcheggio interrato da 5 piani e 420 stalli.

La colpa, come spiegano fonti del Comune, sarebbe da attribuire alla crisi delle materie prime che ha reso molto complicati gli approvvigionamenti e ha fatto lievitare i costi. Stesso problema che ufficialmente ha rallentato i lavori della nuova pista ciclabile in corso Italia, ormai in dirittura d’arrivo.

Il famigerato “buco” ormai è stato riempito e al posto della voragine si vede già la forma grezza del piazzale con aiuole e palme ad alto fusto. Ancora in corso i lavori di impermeabilizzazione e la posa della pavimentazione, oltre alle ultime finiture. Completata anche la rampa di uscita dal parcheggio che sbuca in viale Benedetto XVI. La prossima settimana i tecnici di Palazzo Tursi incontreranno la Iti di Modena, impresa esecutrice dei lavori, per fare il punto. La gestione del parcheggio sarà invece della Saba, ditta di Roma che si è aggiudicata la concessione per 35 anni.

Il progetto, con un investimento complessivo di circa 13,7 milioni di euro, prevede la realizzazione di un park interrato su 5 piani, su una superficie complessiva di oltre 9.800 metri quadri per 420 posti auto a rotazione e in particolare al servizio dell’ospedale policlinico San Martino con relativa sistemazione della superficie piazza, che consentirà un più efficiente accesso alla struttura ospedaliera per i pedoni e la distribuzione della sosta e fermata per mezzi pubblici (che torneranno finalmente davanti all’ingresso principale) e taxi.

È previsto il mantenimento e ripristino dei due varchi veicolari dell’ospedale. Una rampa, che si sviluppa lungo i 5 piani affiancata a Salita della Noce, porterà all’interno del park, mentre l’uscita veicolare dal parcheggio sarà attraverso un tunnel interrato su viale Benedetto XVI dopo l’incrocio con via de Toni. L’accessibilità veicolare al parcheggio è concepita per essere sempre separata dai flussi di bus, taxi, mezzi di servizio ospedaliero, con una valenza logistica efficiente dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Sono previste due uscite pedonali entrambe servite da ascensori. La rotatoria centrale della piazza è progettata a servizio del transito e della sosta dei mezzi pubblici e dei taxi.

I parcheggi sotterranei, disposti a corona, saranno illuminati da un grande pozzo centrale al centro della futura piazza, in cui verrà collocata al centro un’aiuola e saranno sistemati arredi urbani, piante, alberature ad alto fusto. È prevista una riorganizzazione dei flussi veicolari della piazza di ingresso e di uscita all’area ospedaliera.

L’iter dell’opera

Con la consegna delle aree alla società concessionaria Saba Italia spa il 28 giugno 2007 viene dato il primo avvio dei lavori del parcheggio interrato. Nel corso dell’esecuzione diverse difficoltà dilatarono il tempo contrattuale previsto: tra le problematiche riscontrate, la presenza di sottoservizi non previsti e il rinvenimento di un canale ipogeo oltre a criticità di tipo strutturale. L’esecuzione dei lavori viene interrotta nel novembre 2012, a seguito di carenze nella qualità esecutiva delle opere strutturali e si inizia un contenzioso tra la concessionaria e l’impresa esecutrice, per cui poi si apre una procedura di fallimento. Il project financing viene riavviato dopo una difficile rinegoziazione tra Comune e concessionaria che ha portato al riequilibrio del piano economico finanziario sulla cui base la concessionaria ha presentato l’aggiornamento del progetto esecutivo e avviato la gara che ha portato all’affidamento dei nuovi lavori all’attuale impresa Iti Costruzioni Generali. I lavori attualmente in corso sono stati affidati dalla concessionaria Saba all’impresa Iti, mentre la direzione lavori è a cura dello studio Prd Paese, Romelli, Damonte ingeneri riuniti di Genova.