Panificio Rossetti, il nuovo tormentone sull’accoglienza ligure che spopola sui social

Genova. Una nuova interpretazione della “tipica accoglienza ligure” sta spopolando su TikTok e su Instagram, merito di una giovane attrice nata e cresciuta a Rapallo: Giulia Eleonora Musso. La commessa del Panificio Rossetti, ovviamente inventato, è il nuovo tormentone del momento.

Sono quasi 6.200 gli affezionati su TikTok e 5.000 su Instagram a seguire le mini-clip comiche in cui la panettiera ne combina di tutti i colori ai foresti, spesso chiamati ‘senza mare’.

La giovane attrice, classe 1994, si gode la notorietà arrivata in meno di un mese: “Impieghi tanti anni per studiare Shakespeare e poi va così”, risponde ridendo a genova24.it.



Al mondo dello spettacolo è arrivata relativamente tardi: nel 2015. Si è diplomata alla Bernstein School of musical theatre di Bologna e nel 2019 ha trascorso un anno allo Stella Adler Studio di New York “un’accademia di recitazione molto dura e formativa. Poi sono tornata qui perché il visto non mi permetteva di restare”.

La pandemia è stata l’occasione per investire sui social, “anche se già da prima avevo iniziato a creare dei personaggi: nel 2018 avevo creato la parodia di una signora realmente esistente che continuava a chiamare in modo estenuante la propria cameriera. All’inizio questo personaggio piaceva tra famigliari e amici come se fosse una recita scolastica, poi ho iniziato a sperimentare altro e i social ti danno immediatamente il riscontro su cosa piace e cosa no”.

Il primo video del Panificio Rossetti è stato pubblicato il 25 aprile scorso: “L’idea mi è venuta mentre guidavo. Ho sempre avuto il desiderio, ispirata da Enrico Brignano, di approfondire dialetti e cadenze italiane. In quel periodo stavo facendo una signora veneta che stava funzionando. Un giorno, provando varie cadenze, mi sono detta, perché non la mia? Ho cercato qualcosa legato alla Liguria e mi sono venuti in mente il cibo e la focaccia, poi ho tradotto episodi che mi sono successi davvero. È piaciuto e il 40-50% dei miei follower sono liguri”.

Un marchio riconoscibile, la musica dei Trilli, una “divisa” artigianale, la cadenza genovese e una naturalezza che piace. Le visualizzazioni sono decine di migliaia per le clip più viste, ma non scendono mai sotto le cinquemila.

Da qualche giorno, oltre al panificio, sono arrivati anche i Bagni Rossetti, in cui Musso si presenta ‘alla Baywatch’, vestita con un costume rosso. Anche questa versione sta avendo parecchio successo, “forse perché dico quello che in tanti pensano” (ride ndr).

“In progetto ci sono un po’ di cose − racconta − il mio cervello va più veloce di me e piano piano mi sto espandendo”.

Una foto su Instagram sotto l’insegna Zelig lascia forse presagire qualche progetto sotto i riflettori: “È ancora tutto molto embrionale − commenta − non avevo pensato a un’appendice live. Sono video pensati per i social e il linguaggio dei social è diverso da quello del palcoscenico. Per i video il ritmo lo dà il taglio, inoltre le riprese ormai non richiedono grande professionalità. Sul palco il ritmo lo dai tu”.

I social restano comunque una buona palestra: “Sto cercando di pubblicare uno video al giorno, non perché siano tutti belli, a volte non mi piacciono, ma uso questa esperienza come laboratorio, cerco di capire quello che piace di più. Qualcuno mi dice di farne meno ma con più qualità, però i social pretendono che tu pubblichi costantemente, altrimenti il sistema ti penalizza”.

Ma qualche comico ligure ha già commentato? “Aspetto che vengano a bussare Andrea Di Marco ed Enrique Balbontin per dirmi di smetterla − ride ancora − sono consapevole di non aver inventato nulla, ma gli argomenti sono quelli e ognuno cerca di trattarli nella maniera più unica possibile, oggi essere originali è molto difficile. Tante volte mi capita di trarre ispirazione da cose che non ricordo neanche. Io non voglio fare la comica, ma mi piace fare cose brillanti, ma la comicità si basa su stereotipi”.