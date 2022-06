Palazzo Rosso riapre al pubblico dopo i lavori di restauro, da oggi visitabile anche l’alcova privata

Genova. “Palazzo Rosso riapre in un momento particolarmente simbolico ed è un messaggio di futuro, un futuro per cui bisogna ripartire dalla cultura”, la sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni ha tagliato il nastro di uno dei musei del sistema di Strada Nuova a Genova riaperto dopo tre anni di ristrutturazioni e restauri. “Come ministero abbiamo stanziato e con convinzione molti fondi per Genova, penso anche alla Casa dei cantautori – continua Borgonzoni – e sono contenta di ricordare che tra i finanziamenti ci sarà anche quello che permetterà di riqualificare totalmente il sistema dei forti e delle mura di Genova, un grandissimo progetto che la città aspettava e meritava”.

All’inaugurazione molte figure istituzionali tra cui il sindaco di Genova Marco Bucci e il prefetto Renato Franceschelli, oltre agli assessori alla Cultura regionali e comunali Cavo e Grosso e al deputato Edoardo Rixi, segretario ligure della Lega, partito della Borgonzoni.

I lavori, che hanno adeguato la struttura ai vigenti standard di qualità e sicurezza, sono stati finanziati grazie al “Patto per Genova”. L’amministrazione comunale ha coperto gli interventi per il rifacimento di parte dei serramenti, il restauro di arredi monumentali e la realizzazione di alcuni tendaggi, mentre la Fondazione Compagnia di San Paolo ha sostenuto, nell’ambito del Protocollo Quadro 2019-20 tra Compagnia e Comune di Genova, il restauro della facciata di Palazzo Rosso, la Sala d’Autunno, la Loggia delle rovine e compreso nell’intervento anche i giardini, con l’obiettivo di una completa riapertura dell’emergenza architettonica, rendendone la visita più attrattiva, interessante e ricca.

Accanto agli interventi impiantistici e tecnologici, sono state realizzate due importantissime operazioni conservative: è stata restaurata la Sala della Grotta del secondo piano ammezzato con la sua “alcova”, uno straordinario ambiente privato, che rappresenta un vero e proprio unicum fra gli interni dei palazzi genovesi e che viene aperto al pubblico per la prima volta. Restaurata anche la volta della Sala della Primavera affrescata da Gregorio De Ferrari, un autentico capolavoro della grande decorazione genovese barocca.

Le delicate operazioni di smontaggio per far posto ai cantieri non sono state comunque “integrali”. Nel periodo di chiusura infatti una parte delle collezioni del “Rosso” è stata in ogni caso visibile a genovesi e turisti: nelle sale affacciate sul giardino di Palazzo Bianco, per tutto il periodo dei lavori, sono stati esposti i grandi capolavori della collezione di Palazzo Rosso: dalla tavola di Palma il Vecchio con la Sacra Conversazione, all’olio su rame di Ludovico Carracci, alle celebri tele di Giovan Francesco Barbieri detto Guercino – la Cleopatra e il Dio Padre con angioletto – e Guido Reni – il San Sebastiano. E poi un prezioso rame di Orazio Gentileschi, la tela con Clorinda libera Olindo e Sofronia dal rogo di Mattia Preti, il Ritratto di Geronima Brignole-Sale con la figlia Aurelia di Anton Van Dyck, e altri.

Le opere sono tornate ora nella loro collocazione lungo il percorso espositivo dei due piani nobili di Palazzo Rosso, ad eccezione di quelle in prestito alle Scuderie del Quirinale dove rappresentano la città, insieme a tanti altri capolavori genovesi, alla grande mostra “Superbarocco. Arte a Genova da Rubens a Magnasco”.