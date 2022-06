Palazzo Rosso, Ferrero (Lista Toti per Bucci): “Dopo una lunga e complessa ristrutturazione, riapre al pubblico un gioiello della nostra città”

Genova. «Dopo circa due anni e mezzo di lavori di ristrutturazione e restauro, oggi torna a essere visitabile Palazzo Rosso, una delle meraviglie dei Rolli genovesi».

È il commento di Simone Ferrero, consigliere comunale e metropolitano, candidato alle prossime amministrative di Genova con la Lista Toti per Bucci, in occasione della riapertura al pubblico di Palazzo Rosso, in via Garibaldi, dopo oltre due anni di lavori che hanno interessato, in particolar modo, l’ammodernamento tecnologico e gli impianti dell’edificio, oltre al restauro di alcuni affreschi.

«Palazzo Rosso è certamente uno dei più suggestivi di Genova – commenta Ferrero – e tra gli esempi più prestigiosi del Barocco genovese, con i suoi affreschi e i suoi arredi monumentali che decorano le sale interne, veri capolavori del patrimonio artistico cittadino. Con la riapertura odierna, festeggiata con una speciale riapertura serale a ingresso gratuito, queste meraviglie tornano a essere fruibili al pubblico di genovesi e turisti, in un Palazzo completamente rinnovato e messo a norma, arricchito di tutte quelle infrastrutture tecnologiche e informatiche necessarie per offrire un’esperienza di visita moderna e coinvolgente. Grazie a questo completo restyling, quella che è stata la residenza dei Brignole Sale, una delle famiglie simbolo degli antichi fasti di Genova, arricchisce la grande offerta culturale genovese, ricca e composita, a partire proprio dallo splendore dei Musei di Strada Nuova».