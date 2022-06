“Pace, lavoro, giustizia sociale, democrazia”, domani l’assemblea pubblica della Cgil Genova

Genova. Trecento delegate e delegati di posti di lavoro, pensionate, pensionati e cittadini parteciperanno all’assemblea pubblica organizzata dalla Cgil di Genova per mercoledì 8 giugno 2022 alle ore 9 presso il Teatro Verdi di Piazza Oriani 9 sui temi della pace, lavoro, giustizia sociale, democrazia. L’assemblea precede la grande manifestazione nazionale prevista per il 18 giugno a Roma. Per la Cgil è il momento delle scelte e di agire sui temi della guerra, contro la quale si deve cessare il fuoco e costruire la pace attraverso il negoziato, del lavoro, che anche quando c’è spesso non garantisce una vita dignitosa, della giustizia sociale con l’attenzione ai redditi più bassi e a chi è in maggiore difficoltà. Occorre combattere la precarietà sempre più dilagante ed agire sui salari: mentre l’inflazione galoppa i salari sono fermi al palo e non vengono rinnovati i contratti.

L’assemblea di mercoledì sarà pubblica e aperta a quanti, studenti, associazioni e rappresentanti della società civile, vorranno discutere le proposte della Cgil per un futuro diverso, migliore, che tuteli i redditi dei più poveri, di chi un lavoro ce l’ha o di chi lo sta cercando, delle pensionate e dei pensionati e di tutti coloro che hanno il diritto ad un futuro migliore.

L’assemblea sarà introdotta da Igor Magni Segretario Generale Camera del Lavoro di Genova. A seguire gli interventi del mondo dell’associazionismo, dei delegati e delegate Cgil, dei pensionati. Le conclusioni saranno affidate a Gianna Fracassi Segretaria Nazionale Cgil.