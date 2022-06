Outdoor, 377 chilometri di percorso escursionisti si aggiungono alla carta inventario della Liguria

Genova. Nona tornata di aggiornamenti per la “Carta inventario” dei percorsi escursionistici liguri, cui si aggiungono ulteriori tasselli in un’ottica di razionalizzazione e potenziamento del versante green della Liguria.

Ad annunciarlo il vice presidente con delega all’escursionismo della Regione Liguria: “Nell’ottavo aggiornamento eravamo arrivati a quota 892 percorsi sentieristici in Liguria, ora si aggiungono 377 chilometri di percorsi su 38 nuovi itinerari grazie ai confronti con i comuni di Albisola Superiore, Avegno, Borghetto d’Arroscia, Campo Ligure, Castelbianco, Celle Ligure, Cosio d’Arroscia, Leivi, Loano, Olivetta San Michele, Orero, Pigna, Pontedassio, Pontinvrea, Pornassio, Quiliano, Rezzo, Sanremo, Zuccarello e l’Ente Parco regionale delle Alpi Liguri. Riassumendo si tratta dell’indicazione di 18 itinerari ulteriori in provincia di Imperia, 16 nel savonese e 4 a Genova”.

“Le altre modifiche della carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria riguardano una parziale cancellazione di 30 metri in tracciato costiero del Parco nazionale delle 5 Terre, a seguito dell’ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto della Spezia, e la realizzazione di un nuovo percorso a tappe denominato “Tour del Parco Alpi Liguri” che garantisce maggiore fruibilità e godibilità del paesaggio, così come diverse modifiche e migliorie sull’Alta Via dei Monti Liguri e nella Val Gargassa. La Liguria continua a stupirci, rivelando sempre più possibilità sul fronte dell’outdoor e dando modo a tutti di scoprirne la straordinaria biodiversità, che la connota da sempre. Un patrimonio che abbiamo il dovere di conservare e di valorizzare”.