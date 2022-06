Ottantenne da tre giorni su una barella del pronto soccorso del Galliera. La denuncia del figlio: “Mancano i posti”

Genova. “Mia madre, 80 anni, è in attesa di essere trasferita in reparto da venerdì mattina e si spera che si liberi un posto domani. Sono tre giorni che sta su una barella al pronto soccorso dell’ospedale Galliera”. Questa la denuncia arrivata in redazione da parte di Marco Fanelli, la cui mamma, Leonarda, da venerdì è in attesa di un posto letto per la sua degenza, dopo il triage al pronto soccorso.

Raggiunto al telefono da Genova24 Fanelli racconta il calvario che sta vivendo la donna, “parcheggiata” nei locali del pronto in attesa di essere trasferita: “Non mangia da due giorni, sta ricevendo antibiotici via flebo ma in pronto non hanno attrezzature adatte per le sue patologie, e quindi non riesce ad andare in bagno, se la tiene da tre giorni, e le sue ferite alla pelle per cui sarebbe stata ricoverata nessuno le sta gestendo”.

“I medici ed infermieri si stanno facendo in 10, non in 4 per gestire la situazione che è al collasso – racconta – Per di più è da venerdì che non vede nessun parente, l’unica cosa che abbiamo potuto fare è stata farle avere un cambio di biancheria”. Una situazione che sarebbe condivisa da altre persone, anche più anziane, che si troverebbero in un limbo simile, secondo quanto ha raccontato Leonarda al figlio.

Secondo quanto riportato da Fanelli, i medici gli avrebbero detto che i posti in reparto non ci sono e si aspettano “le dimissioni di qualche paziente, anche se nel fine settimana questa procedura rallenta. Ci hanno spiegato che la causa di questa situazione è la mancata riconversione dei reparti Covid”. Una situazione sicuramente disastrosa e che nessuno vorrebbe raccontare nel 2022, dopo tutto quello che è successo in questi ultimi anni.