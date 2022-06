Ospedale del Ponente e Centro di medicina dell’Iit, firmata a Roma l’intesa per un valore di 405 milioni

Roma. È stato firmato questa mattina alla presenza del premier Mario Draghi e del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti il protocollo d’intesa che porterà sulla collina degli Erzelli i 405 milioni necessari per realizzare l’ospedale del Ponente e il Centro di medicina computazionale e tecnologica, progetto bandiera di rilievo nazionale della Regione Liguria ‘finalizzato al trasferimento sulla clinica dei risultati della ricerca relativa all’impiego del calcolo computazionale ai modelli biologici e ai programmi di gestione delle tecnologie robotiche d’uso biomedico e al loro successivo sviluppo come prototipi’.

“Genova diventerà Centro di ricerca a livello europeo sulla salute e il ponente genovese avrà un ospedale di assoluta eccellenza. Il tutto valorizzando la nostra Università, l’Irccs San Martino e l’Istituto italiano di tecnologia − scrive Toti su Facebook − uno straordinario risultato per la Liguria, tra le prime 6 regioni in Italia a firmare oggi il protocollo d’intesa a Chigi con il premier Draghi per l’avvio del nostro progetto bandiera del Pnrr, grazie ai 405 milioni di euro di investimenti complessivi che abbiamo ottenuto. Un’eccellenza ligure, fatta da liguri per il Paese”.

Lo schema di protocollo d’intesa tra Regione, ministero degli Affari regionali, ministero della Salute e ministero dell’Università e della ricerca era stato approvato dalla giunta regionale. Il nuovo ospedale sarà un Irccs (istituto di ricerca e cura a carattere scientifico), il primo in Italia a vocazione tecnologica, e si avvarrà della collaborazione di Università, Iit, Cnr e aziende come Leonardo.

Il quadro dei finanziamenti per 405 milioni di euro complessivi comprende 280 milioni di euro nell’ambito del programma di investimento di Inail tra le iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria (per acquisizione delle aree, progettazione e realizzazione delle strutture destinate alle attività di assistenza sanitaria e ricerca traslazionale e di base collegate alle attività cliniche), 60 milioni di euro dall’ex articolo 20 della legge 67/88 relativamente alle dotazioni tecnologiche, tecniche e arredi, 65 milioni di euro dal Pnrr, per le ulteriori dotazioni tecnologiche, le infrastrutture di ricerca di base e i programmi di attività scientifica di base e traslazionale.