Orientamenti Summer, domani Jovanotti dialoga online con gli studenti liguri

Genova. Cresce l’attesa per i giovani della Liguria che domani, lunedì 27 giugno, incontreranno online Lorenzo Jovanotti nell’ambito degli eventi organizzati da Orientamenti Summer 2022 Care, declinazione estiva di Orientamenti, appuntamento promosso da Regione Liguria e diventato punto di riferimento per orientamento e formazione. Per la prima volta il cantautore incontrerà le ragazze e i ragazzi liguri in videoconferenza a partire dalle 10.00 (per partecipare, puoi iscriverti a questo link: https://www.orientamenti.regione.liguria.it/jovanotti/).

“Orientamenti è sempre di più punto di riferimento ed eccellenza per quanto riguarda la formazione e l’orientamento a livello italiano – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – un appuntamento che si è sdoppiato con Orientamenti summer e che permette a giovani, studenti e ragazzi di andare alla scoperta del proprio talento e di dare una direzione alle proprie aspirazioni, competenze e attitudini. Quest’anno l’evento può vantare un testimonial d’eccezione come Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, uno dei cantanti più amati e seguiti d’Italia, che eccezionalmente dialogherà con i ragazzi lunedì: il tema, dopo il React del 2021, la reazione di fronte alla pandemia, è Care, per sottolineare quanto sia importante prenderci cura non solo delle nostre competenze, ma anche di quelle altrui”.

“Il legame tra Jovanotti e la Liguria si rafforza – sottolinea l’assessore alla Formazione Ilaria Cavo – Prima di tornare in concerto in quell’Albenga dove aveva fatto il servizio militare, il grande cantautore ha deciso di dialogare con i giovani della nostra regione che avranno la possibilità di parlare con lui di sostenibilità, di talento, di scoprire il suo ‘care’. E’ un’occasione da non perdere per dialogare con uno degli artisti che hanno fatto la storia della musica degli ultimi 30 anni mostrando attenzione per i temi sociali. Sono sicura che le ragazze e i ragazzi della Liguria, e non solo, risponderanno con entusiasmo. L’ invito è a collegarsi alla piattaforma di Orientamenti per cogliere un’opportunità importante e per sentire per un’ora, in maniera speciale, l’estate addosso”.

L’appuntamento di lunedì sarà l’occasione anche per introdurre il Jova Beach Party che il 17 luglio farà tappa a Villanova d’Albenga. Un evento in linea con il tema di Orientamenti 2022: il care, prendersi cura. Il Jova Beach Party è #care perché in primo luogo si occupa del divertimento intelligente delle persone. E lo fa proponendo una formula di intrattenimento completamente innovativa con moltissime proposte diversificate e 150 ospiti in arrivo da tutto il mondo. Si occupa in modo attivo di ambiente e tanti sono i partner dell’operazione che hanno studiato progetti ad hoc per l’occasione. Primi fra tutti WWF e Intesa Sanpaolo che insieme hanno dato vita a Ri-Party-Amo: un programma che si propone di pulire e recuperare 20milioni di metri quadri di spiagge, laghi, fiumi e fondali con interventi infrastrutturali di ingegneria naturalistica in aree a rischio, didattica e borse di studio per studenti. Grande attenzione è data anche al cibo, ogni tappa vede la presenza di food truck dedicati con materie prime biologiche e di primissima qualità per soddisfare i gusti di tutto il pubblico presente.