Oregina, Castelletto e Manin una notte senz’acqua per interventi sulla rete idrica

Genova. Iren Acqua comunica che, per lavori di installazione di strumenti necessari per la distrettualizzazione della rete idrica, nella notte fra giovedì 30 giugno e venerdi 1 luglio

dalle 22:00 alle ore 04:00 si potranno verificare dei disservizi nelle di Castelletto alta, Oregina alta, fino alla zona di Manin e precisamente alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova:

• Via Giovanni Costanzi

• Largo Giovine Europa

• Via Luigi Olivari

• Via candido Giusso

• Via Vincenzo Maculano

• Via Pietro Balestrazzi

• Via Vesuvio

• Via Umberto Fracchia

• Belvedere Gerolamo da Passano

• Via Giovanni Boine

• Salita di Oregina

• Via Paleocapa dal civ 29 al 48

• Via Giuseppe Maria Saporiti dal civ 2 al 7

• Via Giovanni Carbone

• Via Giovanni Casaccia dal civ 2 al 41

• Via Carlo Montanari

• Via al Castellaccio

• Via Domenico Chiodo

• Via Fossato di San Nicolò

• Piazzetta Giulio Marchi

• Salita Superiore di San Simone dal 19 al 29

• Mura delle Chiappe

• Mura di san Erasmo

• Salita Emanuele Cavallo

• Salita Bachernia

• Mura di San Bernardino

• Salita Superiore San Rocchino

• Salita Multedo

• Via Contardo

• Via Carso

• Via Cima di San Pantaleo

• Mura di Sant Erasmo

• Via Cesare Cabella

• Via Antonio Burlando

• Via Delle Ginestre dal 33 al 62

Si precisa che nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori che continueranno il normale servizio. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

