Omicidio Alice Scagni, via alla perizia psichiatrica: a settembre il verdetto su Alberto

Genova. Cominceranno il 21 giugno e dureranno fino al 4 settembre le operazioni peritali per stabile se Alberto Scagni, il 42enne che la sera del primo maggio ha ucciso la sorella Alice con 20 coltellate era capace di intendere e di volere al momento dei fatti e se oggi può essere ritenuto socialmente pericoloso.

Ieri il gip Paola Faggioni ha assegnato al perito Elvezio Pirfo, i quesiti. La perizia comprenderà l’analisi di eventuale documentazione del centro di salute mentale e di quella stilata in queste settimane dal responsabile del centro medico del carcere di Marassi dove Scagni è rinchiuso dalla notte dell’omicidio.

Il perito Pirfo, torinese, 69 anni, è stato direttore della salute mentale della Asl2 torinese e ha alle spalle centinaia di consulenze. Lo psichiatra è noto soprattutto per essere stato il medico del carcere delle Vallette che visitò più volte Annamaria Franzoni, dopo l’omicidio del piccolo Samuele a Cogne, valutandola capace di intendere e di volere. Gli avvocati difensori di Alberto Scagni, Maurizio Mascia ed Elisa Brigandì, hanno nominato come propri consulenti Lucrezia Mazzarella e Alfredo Verde, quest’ultimo presidente della società italiana di Crimologia ed ex presidente dell’ordine degli psicologi.

L’udienza davanti al gip è stata fissata il prossimo 16 settembre. Scagni è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalle sevizie e dal ‘mezzo insidioso’, oltre che dal vincolo di parentela, che impedisce di essere giudicati in abbreviato. La pena per lui partirebbe, in caso di condanna, dall’ergastolo, ma in caso venisse riconosciuta un’infermità, anche momentanea, lo sconto potrebbe essere notevole anche se in caso di pericolosità sociale nei suoi confronti potrebbero essere disposte misure di sicurezza.