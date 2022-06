Nuovo ponte, Genova Domani a Conte: “Dire che Bucci non ha avuto un ruolo centrale è ridicolo”

Genova. “Riuscire a sostenere che Marco Bucci non abbia avuto un ruolo centrale nella demolizione di ponte Morandi e della realizzazione del viadotto San Giorgio è davvero ridicolo. E’ troppo anche per chi, come noi, in quegli anni è stato parte del Movimento Cinque Stelle e sostenitore dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte”.

Lo dichiarano Elisa Lanari e Antonello Sciacca, oggi candidati in consiglio comunale con la lista Genova Domani-Bucci sindaco e consiglieri municipali uscenti del Movimento Cinque Stelle.

“Noi che in quel territorio ci abbiamo vissuto e che con Bucci ci siamo confrontati, spesso anche animatamente, non possiamo che sottolineare come il ruolo del sindaco/commissario sia stato determinante in quello che è stato uno straordinario risultato per l’Italia, non solo per Genova. Altrimenti perché lo stesso Conte avrebbe dovuto rimarcare a più riprese come Marco Bucci fosse il profilo più adatto per gestire quella complicata situazione? Il lavoro compiuto ha fatto sì che la popolarità del sindaco di Genova sia diventata mondiale. E mentre nessuno negherebbe che se non ci fosse stata la stima e la piena collaborazione dei governi Conte si sarebbero arrivati in fondo così presto e bene, dall’altra parte si arriva a delegittimare Bucci del proprio operato: è quasi offensivo. Eppure nessuno di noi può dimenticare come l’ex premier, nel giorno dell’inaugurazione del nuovo ponte San Giorgio, si sia riservato una passerella sul viadotto da solo a braccetto con Bucci e a favore di telecamere, quasi a rimarcare la paternità della scelta del commissario. Conte oggi avrebbe potuto risparmiarsi una battuta così infelice che dimostra ancora una volta che abbiamo fatto bene a lasciare il M5S”