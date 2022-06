Nuovi servizi “Chiama il Bus”: al via il trasporto a chiamata per i quartieri collinari e le delegazioni

Genova. Novità in arrivo per i servizi a chiamata del trasporto provinciale. Da lunedì 13 giungo saranno attivate, in via sperimentale, due nuove linee “Chiama il Bus”: in Valbisagno nei comuni di Bargagli e Davagna e in Valle Scrivia nei comuni di Savignone e Valbrevenna.

La realizzazione del servizio “Chiama il Bus” Bargagli e Davagna rientra tra gli obiettivi per il miglioramento della mobilità previsti dalla Strategia di Area. L’intervento è stato, infatti finanziato nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) che prevede azioni mirate sui territori per garantire standard minimi di servizi pubblici ai cittadini che abitano nelle zone periferiche.

In particolare, il nuovo “Chiama il Bus” servirà le zone di Bargagli, La Presa, Preli, Viganego, Terrusso, Cavassolo, Maggiolo, Calvari, Marsiglia, Capenardo. Il minibus del servizio è attrezzato con pedana per il trasporto disabili.

“Chiama il Bus” Savignone e Valbrevenna sarà a servizio delle località di Sorrivi, Nenno, Penola, Mulino Vecchio, Fullo, Ternano e sostituirà, in via sperimentale, la linea 823 fornendo un servizio più flessibile e a misura della clientela.

Parte lunedì 13 giugno il nuovo servizio a chiamata Taxibus t23 che collegherà i quartieri di Belvedere e Mura degli Angeli alle alture di Granarolo.

Il servizio t23 sarà attivo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, con i seguenti orari:

• Mura degli Angeli – Granarolo – Belvedere

0730 0755 0855 0955 1055 1155 1350 1410 1510 1610 1710 1810 1910

• Belvedere – Granarolo – Mura degli Angeli

0725 0825 0925 1025 1125 1340 1440 1540 1640 1740 1840

Il transito alla fermata di Granarolo (vicino al capolinea della linea 38) è previsto circa 13 minuti dopo la partenza da Mura degli Angeli e, in senso inverso, circa 17 minuti dopo la partenza da Belvedere.

Per prenotare Taxibus è necessario chiamare il numero verde 800 085 302, dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle 23.30 (escluso i festivi) oppure utilizzare la nuova APP “Servizi a chiamata”, scaricabile dagli store per Android e Apple. Per viaggiare con Taxibus occorre essere in possesso di un biglietto o un abbonamento valido sulla rete AMT.

Per informare i cittadini della novità, è stata prevista una locandina informativa su tutte le paline di fermata delle nuove zone servite e scaricabile anche dal sito www.amt.genova.it.