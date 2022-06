Nuova Diga, le reazione del mondo del lavoro e del gruppo Pd

Genova. Il mondo del lavoro manifesta grande preoccupazione per la rinuncia delle cordate interessate alla costruzione della Diga foranea di Genova.

Uil Liguria, Fenel Uil, Uiltrasporti Liguria

La mancata costruzione determina un arresto dello sviluppo di uno dei porti più importanti d’Europa. Negli scorsi anni, alcuni lavori come, ad esempio, Calata Bettolo e il miglioramento della zona portuale di Sampierdarena sono stati svolti in funzione della diga. La diga è legata ad opere strategiche il cui risultato in termini di costi benefici dipende dalla realizzazione della diga, come intermodalità, Gronda di Genova, trasporti e logistica, Terzo Valico che verranno sicuramente colpiti.

La presidente nazionale di Ance, Federica Brancaccio, aveva già scritto al presidente dell’ADSP del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, spiegando che l’importo base della gara che interessava la diga foranea era stato sottostimato rispetto ai costi per l’esecuzione in mare aperto dei lavori, ma anche per l’aumento delle materie prime e i tempi per la costruzione. Nessuno ha ascoltato il monito. Ance aveva, infatti, ventilato l’ipotesi che la gara potesse andare deserta. Il ministro Giovannini, dal canto suo, aveva invece dichiarato che gli extra costi avrebbero potuto essere assorbiti. In ogni caso, le imprese prima di impegnarsi chiedono di rivedere le condizioni. Che cosa è successo nel frattempo? Le scelte politiche possono ostacolare invece di favorire la realizzazione di un’opera strategica con tutte le conseguenze negative che questo comporta. Inserirla nel Pnrr ha implicato il restringimento dei tempi del cronoprogramma che avrebbero scoraggiato anche consorzi di impresa importanti.

Filca-Cisl

“La diga foranea del porto di Genova è un’opera fondamentale non solo per la città, ma per il sistema logistico di tutto il Paese. E non solo: il porto di Genova rappresenta una delle porte del Mediterraneo per l’Europa.La notizia del ritiro delle due cordate che avrebbero dovuto partecipare alla gara per realizzare la diga mette a rischio una delle opere pubbliche più imponenti del Paese, con un miliardo di investimenti e una stima di oltre 1.000 lavoratori per ognuno dei 5 anni necessari per realizzarla. Ci appelliamo al commissario straordinario Paolo Emilio Signorini perché ponga in essere da subito tutte le azioni idonee a rimettere in piedi la realizzazione dell’opera, che insieme al Terzo valico ha una valenza strategica senza precedenti per tutto il territorio”. Lo hanno dichiarato i segretari generali della Filca nazionale, Enzo Pelle, e della Filca Liguria, Andrea Tafaria.

“Non possiamo tollerare che vadano perse queste risorse previste dal Pnrr – aggiungono – perché sono indispensabili per il rilancio delle costruzioni e consentiranno l’assunzione di migliaia di addetti, oltre a portare benefici in tutti i settori dell’economia. I lavori della diga foranea sarebbero dovuti iniziare a settembre: chiediamo a Signorini di convocare subito le organizzazioni sindacali – concludono Pelle e Tafaria– perché non c’è tempo da perdere, la diga non può allungare l’elenco delle tante opere italiane necessarie e mai realizzate”.

Gruppo PD

“Il bando della diga di Genova andato deserto – perché le aziende non hanno ritenuto idonee le condizioni per partecipare – è un fallimento assoluto, politico e amministrativo, che pagheranno le aziende del nostro territorio. Nelle scorse settimane i segnali di allarme non sono mancati, non solo legati al tema degli extra-costi, ma più in generale alla struttura e all’impostazione progettuale complessiva. E’ sconcertante che si sia arrivati a questi risultati perché l’amministrazione si è dimostrata incapace di ascoltare chi aveva lanciato l’allarme (c’erano state anche le dimissioni del Project management consulting, che prima di dimettersi aveva detto che per la Diga servivano 2 miliardi e 15 anni di tempo e l’allarme lanciato da Ance e Federlogistica sui costi sottostimati)”, dichiarano i consiglieri del Gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria.

“Ieri Toti garantiva che ci sarebbero stati dei partecipanti alla gara (affermazione singolare), oggi minimizza la questione pretendendo di risolverla con qualche correzione nei costi. Una superficialità che lascia attoniti di fronte al più grande investimento per la Liguria. Se non si interviene in maniera incisiva e puntuale la Liguria corre il rischio concretissimo non solo di perdere un miliardo di euro del Pnrr, ma anche di compromettere la credibilità del sistema regioanle di riuscire a portare avanti e realizzare opere fondamentale per il territorio.”

“L’irresponsabile sicurezza ostentata da Toti Bucci e Signorini su questo bando, che da tempo mostrava la sua debolezza, è la dimostrazione di una mancanza di visione e consapevolezza dei limiti del progetto. Chiederemo con urgenza un’audizione del Presidente della Regione, del Sindaco di Genova e del presidente dell’autorità portuale e commissario della Diga, e delle associazioni di categoria, in Commissione infrastrutture per capire come intendono procedere e come pensano di dare seguito agli annunci, visto che ad oggi abbiamo sentito tante parole smentite dai fatti”, concludono i consiglieri.