Nuova diga, Bucci “Gara deserta? Non credo proprio, nessuno vuole perdere quest’opportunità”

Genova. “Non credo proprio che la gara per la nuova diga del porto vada deserta. Nessuno penso voglia perdere un’opportunità come questa”. Così il sindaco di Genova Marco Bucci commenta l’ipotesi, ventilata da Ance in un articolo del Secolo XIX in cui viene spiegata la preoccupazione dei costruttori in merito al bando di affidamento dei lavori per la nuova diga del porto che scade tra 10 giorni.

In pratica, secondo i costruttori l’appalto da 900 milioni sarebbe sottostimato a causa degli extracosti per i lavori in mare aperto, l’aumento vertiginoso del costo delle materie prime a causa del conflitto in Ucraina e la contrazione del programma dei lavori a un solo anno solare, dovuta al rispetto delle tempistiche del Pnrr. L’Ance chiede quindi all’autorità portuale di rivedere il bando, fino ad annullare la gara in autotutela per riproporla dopo aver ritoccato il prezzo base.

“La preoccupazione c’è -ammette Bucci – come c’è su tutti i bandi e anche sui cantieri già in corso perché l’aumento dei costi va a colpire le aziende. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare in base a quello che ci ha detto il governo. C’è la questione dell’anticipo del 20% e tutte le possibilità per arrivare a una soluzione ma è chiaro che il bando deve essere fatto nei tempi stabiliti dal governo”.

“Non possiamo fare altrimenti e ci aspettiamo che i costruttori capiscano e ci aiutino ad andare avanti. Il periodo è quello che è per tutti, non possiamo fare eccezioni ma nemmeno abbiamo mai lasciato nessuno per strada”.