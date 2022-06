Nubifragio sul Levante: blackout, danni e allagamenti. “Ma non basta per superare la siccità”

Genova. Allagamenti, blackout e decine di interventi per i vigili del fuoco: l’ondata di maltempo prevista sulla Liguria ha creato problemi soprattutto nel Levante, dove si è concentrata la maggior parte delle precipitazioni in serata. All’asciutto o quasi la città di Genova che ha registrato solo pochi millimetri di pioggia. Prosegue fino alle 2.00 di notte l’allerta gialla per temporali sul Levante, fino a mezzanotte sul settore centrale della regione.

A Rapallo, dove sono piovuti 17,6 millimetri in un quarto d’ora, una parte consistente dell’abitato si è trovata senza energia elettrica. Molti i piccoli allagamenti su cui stanno intervenendo i vigili del fuoco col supporto del comando di Genova. In pochi minuti le scale si sono trasformate in ruscelli. Il forte vento ha danneggiato alcuni cantieri e una ruspa è finita sott’acqua in un tratto del torrente San Francesco in cui erano in corso lavori di messa in sicurezza. “Abbiamo problemi a macchia di leopardo ma il territorio ha tenuto bene dal punto di vista idraulico – riferisce il sindaco Carlo Bagnasco -. Non ci sono criticità gravi”.

Ancora più a Levante i temporali associati al forte vento col fenomeno del downburst hanno causato danni nello Spezzino: diversi alberi spezzati e danni alle abitazioni sono stati segnalati nella zona di Ceparana, in bassa val di Vara. A Calice al Cornoviglio è stata rilevata dalla rete Arpal la maggiore intensità (25,8 millimetri in un quarto d’ora). Anche il Ponente ligure nel pomeriggio ha sperimentato disagi e in serata è stato soprattutto il Savonese a riportare i danni maggiori.

Il lato positivo di questo passaggio di maltempo è sicuramente il forte calo termico che in alcune zone ha superato i 10 gradi di differenza rispetto ai valori del pomeriggio: nel centro di Genova la temperatura è scesa a 21 gradi mentre nelle vallate si scende facilmente a 15 gradi.

Purtroppo non si tratta di un evento sufficiente a spegnere l’allarme siccità: “Questa pioggia bagna il terreno ma per rifornire le falde e i corsi d’acqua sarebbero molto più efficaci precipitazioni diffuse e prolungate nel tempo – spiega Federico Grasso della comunicazione di Arpal -. Essendo il suolo così secco, tutta questa pioggia caduta insieme viene trasportata nei bacini e non rimpingua le falde sottostanti. Meglio che niente, ma per le risorse idriche l’effetto è limitato”.