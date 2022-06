Nubi all’orizzonte per Ansaldo Energia: guerra e rincari del gas congelano il mercato delle turbine

Genova. Non un grido di allarme al momento ma una situazione che preoccupa e non poco, l’azienda, sopratutto in prospettiva, visto il congelamento degli investimenti dei potenziali clienti e ad un rallentamento sul rinnovamento del parco macchine a gas. E’ il quadro che questa mattina la direzione aziendale di Ansaldo Energia ha illustrato ai sindacati che riporta un contesto generale sempre più difficile riguardo al mercato del gas. Per semplificare basta dire che le turbine a gas, fiore all’occhiello dell’azienda con i prezzi del gas alle stelle sono ferme.

Per esempio, spiega rsu di Ansaldo energia in una nota per illustrare la situazione a tutti i dipendenti, “in Italia, nell’ultimo Capacity Market di Tema a stata assegnata una capacita inferiore a quanto previsto. All’estero i mercati a cui l’Azienda sta guardando, oltre per esempio la Polonia, sono Iran e Libia, dove si registra una forte incertezza dal punto di vista del quadro politico e sociale”.

Rispetto al quadro della diversificazione dei prodotti, l’azienda ha spiegato che l’Ansaldo parteciperà attraverso Green Tech a tutti i bandi per i progetti finanziati dal PNRR che riguarderanno le fonti rinnovabili, tra cui batterie, elettrolizzatori ed eolico. Ma anche in questo settore l’ipotesi di riaccendere le centrali ha carbone ha di fatto stoppato i piani di riconversione di quelle centrali.

Per quanto riguarda i carichi di lavoro la direzione ha chiarito che il 2022 è coperto ma, se non si concretizzeranno nessuna delle offerte commerciali di Ansaldo, sul 2023 è previsto un scarico di 45 mila ore di lavoro nel primo e nel secondo trimestre per arrivare fino a 100 mila a fine anni. Scarico che si tradurrà in cassa integrazione che ovviamente dovrà essere discussa con i sindacati con cui l’azienda si è data appuntamento dopo le ferie per rifare il punto della situazione