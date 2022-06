Notte di follia in corso Italia: prende l’auto, sfonda il cancello del suo palazzo e corre sui marciapiedi

Genova. Pochi ma interminabili minuti di follia la scorsa notte in corso Italia, dove un uomo di poco più di sessant’anni ha seminato il panico a bordo della sua auto, tra sfondamenti, violazioni del codice della strada e velocità.

Secondo quanto riportato dalla polizia locale, infatti, poco dopo mezzanotte e mezza un uomo, residente con la anziana madre in corso Italia, avrebbe preso la macchina, pur essendo senza patente, e a tutta velocità avrebbe sfondato il cancello del proprio palazzo, il civico 14 di corso Italia.

Dopo aver superato questo primo ostacolo, e essendosi fatto notare dai vicini che immediatamente hanno avvertito le autorità, si è diretto verso corso Marconi dove avrebbe invaso i marciapiedi dei portici, sfiorando qualche passante. Dopo la gincana eccolo in viale Brigate Partigiane, dove però lo aspettavano gli uomini della guardia di finanza insieme agli agenti della locale: dopo che il mezzo è stato fermato, i vigili sono intervenuti per un trattamento sanitario obbligatorio e conseguente ricovero all’ospedale. Per fortuna non si registrano feriti.