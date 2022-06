No mascherina ai seggi, Costa: “Ora togliamola agli studenti, serve un atto di coerenza”

Genova. “Spero che si arrivi a un atto di coerenza, nel momento in cui abbiamo scelto di far votare gli elettori senza mascherina credo che sia giusto consentire lo stesso anche i ragazzi che tra pochi giorni dovranno sostenere l’esame di stato”.

Questo il commento di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute del governo Draghi, oggi a Genova per la chiusura della campagna elettorale di “Noi con l’Italia”, in supporto al candidato sindaco Marco Bucci, in merito alla scelta dell’esecutivo di togliere l’obbligo della mascherina per accedere ai seggi.

“Una buona notizia, ulteriore passaggio verso la normalità, che deve portarci a convivere con il virus. I dati al momento ci mettono di fronte a uno scenario positivo – ha sottolineato Costa –

Passare da un obbligo a una raccomandazione è anche un atto di fiducia nei confronti dei cittadini che ormai hanno una consapevolezza e una responsabilità diversa, prova ne è che molti ancora oggi la portano”

“Auspico che si arrivi al più presto a un provvedimento – ha concluso tornado sull’obbligo di mascherina ancora vigente per gli alunni – sarebbe anche questo un grande segnale di fiducia e di normalità”.