Genova. “No army no Nato”. Questo uno degli slogan ricorrenti che ha caratterizzato il tradizionale corteo del 30 giugno organizzato da Genova Antifascista e dagli antagonisti genovesi che partendo da Principe ha attraversato le vie del centro cittadino.

Circa 500 persone hanno preso parte alla manifestazione che ha raggiunto piazza De Ferrari dopo essere passata per via Balbi, Portello, Corvetto e via XX Settembre. Durante il corteo tanti gli slogan hanno attraversato la manifestazione. In via Balbi è stato srotolato uno striscione con scritto “Se i preti rimanessero incinta l’aborto sarebbe un sacramento“, poi appeso alle scale della chiesa di San Carlo.

In piazza della Zecca davanti al comando militare della Liguria è stato scritto sull’asfalto in caratteri cubitali “No army, no Nato”, mentre in piazza Corvetto, per l’occasione ribattezzata piazza 23 maggio 2019 in ricordo dei fatti avvenuti durante comizio neofascista di Casa Pound, è stato issato sulla statua di Vittorio Emanuele II un grande striscione con la scritta ‘Antifa’. Numerosi i volantini affissi ai muri contro il Partito Democratico e la sua scelta di mandare armi in Ucraina e altri per supportare il laboratorio Buridda oggi a rischio sgombero.