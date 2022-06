“Nessun tema sulla guerra”, le voci degli studenti del D’Oria dopo la prima prova di maturità

Genova. Facce stanche ma belle, d’una bellezza disarmante. Questa è l’immagine che un gruppo di studenti della VC e VA del liceo classico D’Oria, i primi ad aver finito la prima prova, oggi ha regalato a chi passava di fronte all’ingresso dell’istituto.

Erano belli nei loro pantaloni neri, nelle camicie o t-shirt con colletto – indice di eleganza, rispetto e serietà verso una delle prime grandi prove della vita. L’esame di maturità. L’esame per eccellenza, quello che rimarrà cristallizzato nella memoria per lungo tempo. E poi, ancora, erano belli con il dizionario di italiano in una mano e il casco del motorino sotto l’altra. Belli perché esprimevano se stessi in tutta la loro semplicità.

Oggi è stato il giorno della prima prova, il tema di italiano. Il destino ha riservato per i maturandi La Via Ferrata di Pascoli, contenuta nella raccolta Myricae, e Verga – di cui ricorrevano i 100 anni dalla morte – ma anche un testo di Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta ai campi di concentramento, sulla questione degli “ultimi”.

Ma tra le sette tracce anche una sul tema dell’iperconnessione: “Tienilo acceso: posta commenta condividi senza spegnere il cervello”, per una riflessione a partire da un testo della linguista Vera Gheno, famosa per i suoi interventi sulla “schwa” e il linguaggio inclusivo, e Bruno Mastroianni, giornalista e filosofo.

“Sono soddisfatta. Ho scelto il tema B1, quello storico, sul tema degli ebrei. L’ho scelto non solo perché mi sentivo più preparata ma anche perché è quello che mi piaceva di più. Non vedevo l’ora di finire” racconta Ludovica Massa, VA liceo classico D’Oria, nella video intervista rilasciata a Genova24.

E continua: “E’ stato un anno pesante, soprattutto all’inizio, perché ero ormai abituata alla dad. Altri ritmi e altro modo di lavorare. Quando si è tornati in presenza, ho sentito molto la differenza. Tuttavia, oggi, posso dire di essere contenta di aver concluso tutto l’ultimo anno in presenza soprattutto per i rapporti con i compagni”.

Benedetta Perasso, VA, liceo classico D’Oria, ha scelto invece il tema di letteratura, la traccia dedicata a Verga, “mi sentivo preparata e ispirata sull’argomento” racconta. Laura Prandini, classe VA, rivela invece l’aspettativa di un tema sulla guerra, alla luce dei fatti di attulità, invece è capitato tutt’altro, per esempio Verga e Pascoli, che ha trovato gli studenti in ogni caso preparati. Anna Beasis, VD, ha scelto il tema legato ai social network, trovato di grande attualità.