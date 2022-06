Nervi: aggredisce i passanti e gli agenti lo fermano con il taser

Genova. Attimi di paura alla stazione di Nervi, dove questo pomeriggio un ragazzo, dopo aver aggredito alcuni passanti e gli agenti accorsi, è stato immobilizzato con il taser.

L’episodio è successo nel primo pomeriggio: secondo le prime ricostruzioni il ragazzo, un giovane straniero, senza un motivo apparente avrebbe iniziato a disturbare le persone in attesa del treno, cercando di colpire alcune di essi.

Allertata dai passanti, in pochi minuti è arrivata la polizia. Alla vista delle divise il ragazzo avrebbe perso ulteriormente il controllo scagliandosi anche contro gli agenti. Questi, per evitare che la situazione degenerasse hanno estratto la pistola taser di cui sono ora in dotazione, usandola verso il giovane.

Il ragazzo, momentaneamente paralizzato dalla scossa elettrica, ha quindi cessato la sua resistenza venendo messo in sicurezza. Sul posto è stata poi chiamata l’ambulanza che lo ha trasportato in codice verde al pronto soccorso per accertamenti.