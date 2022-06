Nella piccola Rovegno il sindaco è (di nuovo) Pinuccio Isola: è “al potere” dal 1993

Rovegno. Era il più piccolo dei Comuni del genovese al voto, a Rovegno, con 500 residenti, 450 aventi diritto e 301 che hanno espresso una preferenza, il sindaco è (di nuovo) Pinuccio Isola.

Nella località dell’Alta Val Trebbia il primo cittadino è stato in carica, con vari ruoli, dal 1993 in poi: due volte vicesindaco, due volte sindaco nel 2002 e nel 2007, lo stop obbligatorio per legge (con l’elezione del suo ex vice) e poi il ritorno nel 2017.

Con 155 preferenze e il 51% ha sbaragliato la concorrenza: Davide Rettagliata, “Una Valle in Comune”, ha preso il 29,57%, Celestino Guarnieri (Lista Rovegno) è arrivato al 14,98.