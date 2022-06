Nel Medio Levante super roccaforte di Bucci: “Qui la gente ha capito l’importanza di votare”

Genova. Sembrano lontanissimi i tempi in cui il centrosinistra riusciva a vincere anche nel municipio di Albaro: era dieci anni fa e il presidente si chiamava Alessandro Morgante. Oggi il Medio Levante – territorio di nascita e residenza del candidato progressista Ariel Dello Strologo – si conferma una super roccaforte del centrodestra, quella in cui la squadra di Bucci ha segnato il maggior distacco con Anna Palmieri, scelta dal 64,16% degli elettori, più del doppio dei consensi ottenuti da Camilla Ponzano, ferma al 31,53%.

“Era un esito abbastanza scontato, anche se ho sempre preferito la cautela – ammette Palmieri, da 25 anni impegnata sul territorio prima come consigliera e poi come assessora esterna in quota Fratelli d’Italia nella giunta di Francesco Vesco -. Per me è stato un buon successo e sicuramente essere in Municipio dal 1997 mi ha agevolato. Sono una persona che ci ha sempre messo la faccia”. Il termine “roccaforte” si addice bene soprattutto ai seggi di Albaro, dove in qualche caso sono state raggiunte percentuali bulgare, intorno al 75%.

La vittoria di Anna Palmieri coincide con un tasso di affluenza più alto della media cittadina (44,59%) che ha raggiunto picchi superiori al 50% nella zona di Albaro mentre è crollato nelle sezioni della Foce. “La gente ha capito l’importanza di andare a votare, chi ha scelto il centrodestra era più convinto – commenta la presidente -. Nelle zone dove c’era un po’ di confusione probabilmente ha prevalso l’astensionismo”.

Ha fatto un po’ di scalpore nelle fila del centrosinistra la foto del suo abbraccio con Dello Strologo, vecchio amico di gioventù, fuori dalla scuola di via Cavallotti nel giorno delle elezioni: “Forse non piaceva tanto perché non era un uomo considerato di sinistra ed è stato percepito come un candidato calato dall’alto”.

Per la formazione della giunta bisognerà attendere la definizione degli equilibri politici (e gli esiti definitivi del riconteggio in tribunale), ma intanto c’è già una priorità: “La parte inferiore di scalinata Borghese è tutta transennata, le colonnine sono tenute con assi di legno, gli androni terrazzati su corso Buenos Aires e piazza Tommaseo sono abbandonati. Bisogna ragionare con gli uffici per un intervento, come sapete con la nuova riforma i soldi li dà il Comune per specifici progetti”.

Il Medio Levante, tra l’altro, era l’unico municipio in cui la sfida tra centrodestra e centrosinistra era tutta al femminile. L’architetta Camilla Ponzano prende la sconfitta con filosofia: “Per me è stata un’esperienza meravigliosa, ho trovato una coalizione compattissima. Purtroppo l’alleanza non ha dato i risultati sperati, ma partivamo da un municipio con una storia a destra ed era molto difficile. Abbiamo fatto un grande lavoro sul territorio, in poco tempo abbiamo battuto mercati, gruppi di cittadini, stakeholder, con dibattiti di merito sulle situazioni più controverse”.

Il centrosinistra non è stato premiato nemmeno a San Martino, il quartiere più “popolare” del Medio Levante: “In passato – riflette Ponzano – questa zona ha votato molto M5s, probabilmente qualcosa siamo riusciti a spostare ma qualcuno non è andato a votare. Questo è un municipio sui generis“.

Per lei scatterà comunque di diritto un seggio all’opposizione: “Ci sono belle energie eterogenee, abbiamo consiglieri eletti molto giovani che possono portare istanze fresche. Sarà un’opposizione coesa e costruttiva. Oltre ai temi della manutenzione, dovremo aprire un dialogo stretto sul Waterfront perché sia un elemento di ricucitura per la Foce e non qualcosa di calato dall’alto. E poi ci concentreremo sui quartieri popolari collinari”, conclude Ponzano.