Municipio Centro Ovest, Colnaghi resiste: “Come una riserva indiana, la battaglia contro i depositi va avanti”

Genova. “Ci sentiamo un po’ come una riserva indiana“. Michele Colnaghi, confermato presidente del municipio Centro Ovest con il 46,98% delle preferenze e 9021 voti (contro il 45,27% dello sfidante, il leghista Fabrizio Radi, 8693) sa di avere centrato un risultato che se non era scontato prima del 12 giugno ancora meno scontato è apparso dopo il risultato delle comunali.

Riserva indiana è un’espressione calzante. Perché a Sampierdarena e San Teodoro, comunque, il candidato sindaco più eletto è stato comunque Marco Bucci. Ma anche perché il municipio “secondo” è uno dei due (l’altro è la Valpolcevera) non vinti dal centrodestra. E infine perché qui il Movimento 5 Stelle, partito a cui Colnaghi è iscritto dalla prima ora e che a livello genovese ha visto crollare il proprio gradimento, ha retto il colpo.

“Anzi, abbiamo anche ottenuto un 3% in più rispetto all’ultima tornata”, dice Michele Colnaghi ma con toni tutt’altro trionfalistici. “Come Movimento ci vedremo molto presto, con gli altri attivisti e portavoce, per capire dove ci siamo persi e come possiamo ritrovare i nostri capisaldi, per fare autocritica anche – continua – forse, per esempio, non siamo stati in grado di comunicare al meglio le cose anche buone che sono state fatte in questi anni a livello cittadino”.

Pensa che sarà necessario un ripensamento sulla formula giallorossa? “Io posso solo dire che in municipio l’intesa con il centrosinistra è piena – taglia corto – abbiamo un programma condiviso, siamo d’accordo sulle questioni primarie come il no ai depositi chimici e quindi si va avanti”.

I perdenti.

“È stata un’esperienza complicata ma molto gratificante, a prescindere dall’amaro in bocca che resta per aver sfiorato il risultato. Grazie a chi ci ha supportato e a chi continuerà a lavorare al nostro fianco. Pancia a terra, per il territorio, sempre”, le parole di Fabrizio Radi, il candidato del centrodestra. Che ha inviato un messaggio di congratulazioni al presidente eletto. Gli altri due candidati, Loredana Villanacci (Uniti per la Costituzione), architetto legata al comitato Lungomare Canepa, e Bruno D’Arrigo, candidato della lista La sinistra insieme, hanno ottenuto rispettivamente il 3,99% e il 3,77%.

Sampierdarena e San Teodoro (ma a osservare la mappa del voto soprattutto Sampierdarena), si sono comportate in modo anomalo. “Nel mio seggio, per esempio, ci sono stati 60 voti in più per me ma se si andava a guardare il risultato del Comune, Bucci aveva 60 voti più di Dello Strologo”, racconta il presidente del Municipio.

Una possibilità contemplata dal fatto che le schede di sindaco e municipio, questa volta, fossero distinte ma che risalta maggiormente in un territorio dove le strategie dell’amministrazione comunale e di quella municipale, su alcuni punti, sono diametralmente opposte. “Per esempio noi continueremo a dire che i depositi chimici di Superba e Carmagnani non vanno trasferiti a ponte Somalia, a poche centinaia di metri dalle case, perché quella scelta rappresenta un rischio per i cittadini – attacca Colnaghi – credo che le persone abbiano mandato un segnale chiaro in tal senso, un segnale che non può essere ignorato dall’amministrazione”.

Su quella istanza è in atto una battaglia legale – un ricorso al Tar – promosso dallo stesso municipio ma i depositi non sono la sola priorità. “Non voglio pensare solo a ciò che è negativo – assicura il presidente confermato – bisogna ripartire da dove eravamo rimasti, con la valorizzazione del patrimonio culturale ricchissimo di Sampierdarena e San Teodoro, e poi con il rilancio del centro civico Buranello“.

Ma in primo piano ci sono anche integrazione e scuola. “Servono più assistenti sociali e mediatori culturali – continua Colnaghi – in un territorio come il nostro, multiculturale, l’integrazione parte dalle fasce più giovani della popolazione”.

Senza dimenticare il grande piano di rilancio per Sampierdarena annunciato da Bucci in campagna elettorale e basato su fondi Pnrr e altri finanziamenti. “Vediamo cosa succederà, intanto ieri ero al Matitone per capire come sarà gestita la partita dei 25 voltini ferroviari in via Buranello concessi per 5 anni al Comune e quindi ad associazioni del territorio – racconta Colnaghi – c’era la speranza che oltre ad attività sociale senza scopo di lucro potessero servire anche per attività artigianali di qualità ma a quanto pare non è possibile, vigileremo perché comunque quel processo di riqualificazione vada in porto davvero dopo tanti anni”.