Municipi, ecco i consiglieri più votati: quasi tutti del Pd e in maggioranza under 40

Genova. Sono quasi tutti targati Pd (7 su 9) i “campioni di preferenze” nei municipi genovesi, conquistati dal centrodestra con due sole eccezioni. Un dato che va di pari passo con quello di Palazzo Tursi, dove la più votata è stata Cristina Lodi con 2.499 preferenze, e che testimonia ancora un buon radicamento sul territorio nonostante la débacle elettorale. Gli altri due recordman di quartiere non militano nelle liste civiche di Bucci e Toti, che pure hanno sbaragliato i partiti, ma nelle fila di Fratelli d’Italia. Altro fatto interessante: cinque su nove hanno meno di 40 anni.

In termini assoluti, sia per gradimento sia per gioventù, al primo posto c’è Lorenzo Passadore, 28 anni e 681 preferenze conquistate alle urne, giovanissimo assessore ai Lavori pubblici della giunta D’Avolio in Media Valbisagno. Per lui sarebbe scattata probabilmente la riconferma se il Municipio non avesse svoltato a destra con l’elezione di Maurizio Uremassi.

Bottino considerevole (403 preferenze) anche per Matteo Frulio, architetto 39enne, già consigliere del Ponente e presidente della commissione Urbanistica durante l’amministrazione di Claudio Chiarotti. Dopo la vittoria di misura conquistata dall’ingegnere praese Guido Barbazza, pedina di peso schierata da Bucci, dovrà accontentarsi di un posto in consiglio municipale.

Decisamente giovane anche il consigliere più votato del Centro Est: si tratta di Alberto Cattaneo (321 preferenze), già consigliere sotto il primo mandato di Andrea Carratù e membro della segreteria provinciale del Pd, fresco di primo impiego da ingegnere e attivo nel mondo del volontariato. Anche lui rimarrà all’opposizione visto che alla guida del Municipio ci sarà ancora il centrodestra.

Nel Centro Ovest ha ottenuto 319 preferenze Stefania Mazzucchelli, 58 anni, consigliera d’amministrazione di Coop Liguria e membro della direzione regionale di Legacoop. Già assessora e vicepresidente nella giunta di Michele Colnaghi, con la riconferma del presidente uscente manterrà l’incarico.

Il primo dei “campioni” del centrodestra, a quota 284 preferenze, è Luca Andreol, medico di 31 anni, già capogruppo di Fratelli d’Italia durante l’ultimo mandato nel Medio Levante. Si era parlato di lui quando, d’accordo col commissario cittadino Antonio Oppicelli, espulse il consigliere Igor D’Onofrio che inneggiava su Facebook alla morte di Gino Strada. Visto che il suo partito oggi schiera la presidente Anna Palmieri, è destinato a rimanere in consiglio.

Probabilmente avrebbe fatto l’assessore per il terzo mandato consecutivo Fabrizio Ivaldi, 42 anni, operatore fiscale del Caf Uil e braccio destro di Massimo Ferrante in Bassa Valbisagno, nuovamente autore del record territoriale con 277 preferenze. Con l’arrivo di Angelo Guidi al vertice del Municipio, invece, avrà un ruolo di primo piano all’opposizione.

Ha 30 anni Martina Caputo, riconfermata consigliera del Pd in Valpolcevera con un tesoretto di 227 preferenze. Avvocata, lavora in uno studio legale. Anche nel suo caso, il partito di appartenenza è lo stesso che esprime il presidente (Federico Romeo, pressoché coetaneo e riconfermato per il secondo mandato) e non avrà incarichi in giunta.

Nel Medio Ponente ha fatto il pieno di voti il 55enne Eugenio Muratore, già consigliere municipale, figlio di uno storico presidente della Sestrese. A parte la militanza (recente) in Fratelli d’Italia, il suo nome è noto soprattutto nel mondo delle associazioni sportive. Avrebbe le carte in regola per entrare nella giunta di Cristina Pozzi, ma la partita non è ancora chiusa.

Chiude la “classifica” un veterano del Municipio Levante, l’ex presidente Giovanni Calisi, 62enne avvocato ed eletto sotto l’insegna del Pd. Oggi è consigliere d’amministrazione della Società per Cornigliano. Con la netta vittoria di Federico Bogliolo continuerà a fare il consigliere nei ranghi dell’opposizione.