Morte di Roberta Repetto, il 28 giugno comincia il processo: tre gli imputati di omicidio volontario

Genova. Comincia il 28 giugno, vale a dire tra una settimana il processo che vede come imputati Paolo Bendinelli, guru del Centro Anidra di Borzonasca, Paolo Oneda , dirigente medico dell’ospedale Manerbio di Brescia e Paola Dora, vicepresidente Centro Anidra e psicologa bresciana, per la morte di Roberta Repetto, deceduta a 40 anni per un melanoma in metastasi, causato – secondo l’accusa – da un neo tolto senza l’anestesia sul tavolo da cucina del centro e soprattutto senza successivo esame istologico.

I tre sono accusati di omicidio volontario in concorso e saranno processati con rito abbreviato.

Bendinelli è anche accusato di di violenza sessuale, circonvenzione di incapace e maltrattamenti. Sempre il 28 giugno il gup dovrà decidere sul rinvio a giudizio, chiesto dalla Procura per Teresa Cuzzolin, amministratrice del Centro Anidra, imputata del reato di circonvenzione di incapace.