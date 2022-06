Morte di Pericu, cordoglio dal mondo politico ma lutto condiviso sui social anche da tanti cittadini

Genova. “Ciao Beppe”. Sono tanti i cittadini genovesi che in questa mattina del 13 giugno, appresa la notizia della morte a 84 anni di Giuseppe Pericu, sindaco di Genova dal 1997 al 2007, hanno condiviso il loro sommo dispiacere con un messaggio sui social network, una fotografia, un ricordo legato al sindaco di G8 e Genova 2004.

E anche dal mondo politico, inevitabilmente, si stanno susseguendo le parole di cordoglio. A partire da Marco Bucci che ha diramato una nota attraverso l’ufficio stampa del Comune: “Apprendo con rammarico della scomparsa del professor Giuseppe Pericu, sindaco di Genova per dieci anni, illustre avvocato, docente universitario e attuale presidente dell’Accademia Ligustica. Nel porgere le più sentite condoglianze alla famiglia voglio ricordare il suo lungo impegno a servizio della nostra amata città“.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e la giunta regionale esprimono “profondo cordoglio” e “vicinanza ai familiari” per la scomparsa di Giuseppe Pericu, sindaco di Genova tra il 1997 e il 2007, avvocato amministrativista, docente universitario, presidente dell’Accademia Ligustica. “Genova oggi perde un suo storico sindaco – afferma il governatore – avvocato, docente universitario e attuale Presidente dell’Accademia Ligustica. Un uomo che a lungo e fino alla fine si è impegnato per la sua amata città. Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze e quelle di tutta la giunta regionale”. Al cordoglio si unisce la Lista Toti.

L’assessore della giunta Bucci Pietro Piciocchi scrive: “Se ne va un gigante, di cui la nostra Città deve essere orgogliosa, ma resta certamente il suo esempio a cui non mancheremo di guardare per imparare” ricordandone “la passione civile, le doti non comuni di equilibrio e mitezza, la signorilità, la competenza tecnica, e quella generosa disponibilità a mettersi al servizio degli altri che deve fare parte dell’etica dell’amministratore pubblico”.

Anche dal M5s ligure e genovese arriva un messaggio: “Il MoVimento 5 Stelle Liguria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Pericu. Ai famigliari dell’ex sindaco e pilastro della vita culturale genovese, le nostre più sentite condoglianze”.

“La prematura scomparsa di Beppe Pericu colpisce l’intera comunità genovese – afferma il deputato Edoardo Rixi (Lega) – L’ho conosciuto come sindaco quando ero consigliere di opposizione. Un giurista colto e preparato per cui le distanze ideologiche non sono mai state un muro invalicabile. Con la sua scomparsa si impoverisce il dialogo democratico con una persona intellettualmente onesta. Condoglianze sincere alla famiglia”.

Poi la Uil Liguria: “Apprendiamo con estrema tristezza della morte di Giuseppe Pericu. Un uomo perbene e un sindaco in grado di gestire con grande umanità e professionalità pagine buie come il G8, ma anche momenti di lustro cittadino come Genova Capitale della Cultura nel 2004. Ai famigliari di Giuseppe Pericu l’abbraccio sentito di tutta la Uil Liguria” commenta Mario Ghini, segretario generale della Uil Liguria.