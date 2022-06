Morta dopo l’asportazione di un neo, per il ‘santone’ Bendinelli la procura chiede 16 anni di carcere

Genova. Sedici anni per Paolo Bendinelli, quattordici per Paolo Oneda e dieci per Paola Dora: sono le richieste di condanna fatte questa mattina dal sostituto procuratore Gabriella Dotto nell’ambito del processo che si svolge in rito abbreviato per la morte di Roberta Repetto, la 40enne uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l’asportazione di un neo avvenuto al centro Adidra di Borzonasca.

Il neo le era stato tolto dal medico bresciano Paolo Oneda senza anestesia e sul tavolo da cucina del centro. La Repetto, fu curata per due anni con tisane zuccherate e meditazione e morì a ottobre del 2020 all’ospedale San Martino di Genova dove era arrivata ormai in condizioni disperate.

Bendinelli, Oneda e Dora sono imputati di omicidio volontario in concorso. Per Bendinelli, a cui il pm ha chiesto di escludere le attenuanti generiche, pende anche l’accusa di violenza sessuale e circonvenzione di incapace. Nel calcolo della richiesta di condanna per Dora il pm ha applicao l’attenuante del minimo contributo nel concorso del reato.

Oggi pomeriggio parlerà l’avvocato Giuseppe Sciacchitano che tutela gli interessi dei familiari di Roberta Repetto.

Il 7 luglio sarà la volta degli avvocati degli imputati: la sentenza potrebbe arrivare a fine luglio ma probabilmente slitterà a settembre