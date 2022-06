Mondiali: Sofia Giustini segna sei reti e trascina l’Italia in semifinale

Budapest. L’Italia batte la Francia 17-7 (3-2, 4-1, 6-1, 4-3) nel lunch match che apre il programma dei quarti di finale alla Alfred Hajos di Budapest ed è tra le prime quattro al mondo. E’ la prima volta che le due squadre si affrontano al Mondiale. Gli ultimi due precedenti con le transalpine sono stati il 18-6 agli Europei di Budapest il 18 gennaio 2020 nell’ultima partita della fase a gironi e il 19-6 nel torneo preolimpico a Trieste il 19 gennaio 2021.

Giovedì 30 giugno alle 16 in semifinale il Setterosa affronterà gli Stati Uniti campioni olimpici e mondiali che hanno battuto la Spagna 13-8, nel match che ha riproposto la finale olimpica del 7 agosto 2021 a Tokyo e quella mondiale del 26 luglio 2019 a Gwiangju vinte dalle americane 14-5 e 11-6.

La partita. Le prime sette in vasca sono Banchelli, Tabani, Picozzi, Marletta, Emmolo, Palmieri e Giustini. Avvio complicato. Due volte avanti con Giustini e due volte riprese dal capitano Guillet su rigore e Vernoux con un tiro che rimbalza sull’acqua e mette fuori causa Banchelli. Arbitri molto severi con le azzurre: Queirolo è con due falli già prima della fine della frazione d’apertura. Claudia Marletta con un tiro da zona quattro riporta avanti le calottine bianche. Grande difesa con 4 inferiorità sventate. In avvio di secondo tempo Varnoux sorprende la 13 azzurra sul palo più vicino. Al minuto 11’30 Avegno dal lato corto, in superiorità numerica, la prima realizzata della partita, fa 4-3. Banchelli non si fa ingannare dalla palomba, lancia la controfuga e ancora Avegno segna il primo break (tiro a schizzo per il 5-3). Cominciano ad arrivare le superiorità anche in casa Italia: Bianconi battezza il palo e bum-bum Giustini firma la quaterna personale che vale il 7-3.

Cambia la partita. Il Setterosa è scatenato e spinge sull’acceleratore in “stile Colombia”. Le nostre cugine d’oltralpe non preoccupano più. La forbice si allarga. A metà del terzo periodo Silipo decide di alternare i portieri e manda tra i pali Teani. Guillet interrompe il lungo break azzurro (10-0). Teani respinge la conclusione potente di Daule e annulla la quinta superiorità francese. Ultimo tempo: Millot e Guillet provano a ridurre il gap ma le ragazze di Silipo non vogliono regalare nulla e allora finisce col pallottoliere; Tabani si fa apprezzare anche nell’inusuale posizione di centroboa, Giustini griffa la sestina personale ed Emmolo realizza il suo primo gol in questo Mondiale. Il capitano francese Guillet è l’ultima ad arrendersi e chiude il match col gol che vale la sua quaterna.

Le parole del commissario tecnico Carlo Silipo: “Siamo tra le prime quattro al mondo. Non mi è piaciuto molto l’approccio alla gara. Così come non mi sono piaciute la fase difensiva e alcune soluzioni individuali, troppo affrettate in attacco. Dobbiamo cambiare passo se vogliamo arrivare alla finale. Bisogna giocare da squadra”.

Le parole di Sofia Giustini, calottina numero 6: “Il Setterosa è tornato e questo è un messaggio per tutte le nostre avversarie e un motivo di soddisfazione per tutte noi. Sono emozionata perché al mio primo Mondiale sono in semifinale. Siamo cariche e non vediamo l’ora di tornare in acqua giovedì sera”.

Le parole di Roberta Bianconi, calottina numero 8: “Questa squadra sta tornando grande. La mancata qualificazione olimpica ha caricato le più esperte e spronato le tante giovani che sono qui a Budapest. Possiamo crescere ancora molto. Oggi abbiamo sbagliato qualcosa nel primo tempo; non dovrà capitare in semifinale e contro avversarie di altro livello”.

Il tabellino:

Italia – Francia 17-7

Italia: Teani, Tabani 2, Marletta 2, Avegno 3, Queirolo, Giustini 6, Picozzi 1, Bianconi 1, Emmolo 1, Palmieri, Galardi, Viacava 1, Banchelli. All. Silipo

Francia: Vidal, Millot 1, Fitaire, Bouloukbachi, Guillet 4, Benlekbir, Dhalluin, Battu, Vernoux 2, Bahia, Radosavljevic, Daule, Collas. All. Bugeaud

Arbitri: Painchaiud (CAN), Savinovic (CRO)

Note: parziali 3-2, 4-1, 6-1, 4-3. Superiorità numeriche: Francia 0/5 +1 rigore, Italia 5/8. Inizia in porta Banchelli, poi Teani per l’Italia la sostituisce a 3’50 del terzo tempo.

Programma completo e risultati

Fase a gironi

1^ giornata – Lunedì 20 giugno

Girone A

Canada-Italia 7-7 (2-4, 3-2, 1-1, 1-0)

Ungheria-Colombia 35-4 (8-2, 12-0, 7-0, 8-2)

Girone B

Sud Africa-Stati Uniti 2-24 (0-7, 0-10, 1-3, 1-4)

Olanda-Argentina 29-6 (8-1, 8-1, 6-2, 7-2)

Girone C

Nuova Zelanda-Brasile 12-8 (3-3, 5-2, 3-3, 1-0)

Kazakistan-Australia 6-19 (1-6, 1-9, 3-3, 1-1)

Girone D

Grecia-Thailandia 28-1 (7-0, 9-0, 5-0, 7-1)

Francia-Spagna 8-18 (1-4, 3-3, 2-5, 2-6)

2^ giornata – mercoledì 22 giugno

Girone A

Colombia-Canada 2-22 (1-3, 1-5, 0-7, 0-7)

Italia-Ungheria 10-9 (3-4, 2-2, 3-1, 2-2)

Girone B

Argentina-Sud Africa 7-6 (1-1, 1-2, 3-1, 2-2)

Stati Uniti-Olanda 11-7 (3-2, 3-1, 3-2, 2-2)

Girone C

Australia-Nuova Zelanda 11-2 (3-1, 4-1, 3-0, 1-0)

Brasile-Kazakistan 6-10 (2-3, 2-2, 1-1, 1-4)

Girone D

Spagna-Grecia 10-10 (2-3, 4-3, 2-2, 2-2)

Thailandia-Francia 8-24 (2-6, 2-7, 0-7, 4-4)

3^ giornata – venerdì 24 giugno

Girone A

Italia-Colombia 31-5 (5-2, 7-0, 6-2, 13-1)

Ungheria-Canada 11-7 (2-1, 3-3, 4-0, 2.2)

Girone B

Stati Uniti-Argentina 23-3 (6-0, 5-0, 6-1, 6-1)

Olanda-Sud Africa 22-1 (5-1, 4-0, 7-0, 6-0)

Girone C

Brasile-Australia 5-17 (1-5, 0-4, 1-5, 3-3)

Kazakistan-Nuova Zelanda 11-15 (3-4, 5-2, 2-5, 1-4)

Girone D

Thailandia-Spagna 2-30 (0-5, 0-7, 2-11, 0-7)

Francia-Grecia 4-15 (1-4, 1-4, 1-3, 1-4)

4^ giornata – domenica 26 giugno

Semifinali 13° posto a Szeged

(25) 4A Colombia-4B Sud Africa 11-14 (3-4, 3-5, 3-3, 2-2)

(26) 4C Brasile-4D Thailandia 12-9 (4-1, 4-1, 3-3, 1-4)

Ottavi di finale a Budapest

(27) 2A Ungheria-3B Argentina 23-6 (4-0, 7-2, 6-3, 6-1)

(28) 3A Canada-2B Olanda 7-10 (2-1, 1-2, 2-6, 2-1)

(29) 2C Nuova Zelanda-3D Francia13-14 dtr (2-1, 3-3, 2-3, 2-2; 4-5)

(30) 3C Kazakistan-2D Spagna 1-14 (0-4, 1-2, 0-7, 0-1)

5^ giornata – martedì 28 giugno

Finale 15° posto a Szeged

(31) LM25 Colombia-LM26 Thailandia 6-10 (2-2, 2-1, 2-2, 0-5)

Finale 13° posto a Szeged

(32) WM25 Sud Africa-WM26 Brasile 8-7 (2-2, 3-3, 0-1, 3-1)

Semifinali 9° posto a Szeged

17.00 (33) LSM27 Argentina-LSM29 Nuova Zelanda

18.30 (34) LSM28 Canada-LSM30 Kazakistan

Quarti di finale a Budapest

(35) 1A Italia-WM29 Francia 17-7 (3-2, 4-1, 6-1, 4-3)

(36) 1B Stati Uniti-WM30 Spagna 13-8 (3-3, 3-2, 5-3, 2-2)

19.30 (37) 1C Australia-WM27 Ungheria

21.00 (38) 1D Grecia-WM28 Olanda

6^ giornata – giovedì 30 giugno

Finale 11° posto a Szeged

17.00 (39) LSM33-LSM34

Finale 9° posto a Szeged

18.30 (40) WM33-WM34

Semifinali 5° posto a Budapest

14.30 (41) LSM35 Francia-LSM36 Spagna

19.30 (42) LSM37-LSM38

Semifinali 1° posto a Budapest

16.00 (43) WM35 Italia-WM36 USA

21.00 (44) WM37-WM38

7° giornata – sabato 2 luglio

Finale 7° posto a Budapest

13.00 (45) LSM41-LSM42

Finale 5° posto a Budapest

17.00 (46) WM41-WM42

Finale 3° posto a Budapest

14.30 (47) LSM43-LSM44

Finale 1° posto a Budapest

21.00 (47) WM43-WM44