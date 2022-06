Molassana, insulti sessisti contro la consigliera del Pd: deturpato l’Acquedotto storico

Genova. Nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 giugno sono comparse scritte con insulti sessisti rivolti contro la consigliera del Pd Claudia Benassi, nella zona dell’Acquedotto storico, a Molassana.

Claudia Benassi, anima storica del Pd in Valbisagno, è attualmente candidata per il Pd per il Consiglio comunale di Genova e per un nuovo mandato come consigliera per il Municipio IV Media Valbisagno dove negli ultimi cinque anni ha coadiuvato la giunta D’Avolio come consigliera con delega, appunto, all’Acquedotto Storico.

E infatti non è casuale il luogo in cui sono state ritrovate le scritte, perché l’Acquedotto Storico è un lungo e un tema per cui Benassi si è spesa molto in questi anni sia per quanto riguarda la messa in sicurezza e la riqualificazione della zona sia per l’impegno in progetti di rete con associazioni del territorio per creare eventi e aggregazione.

Una scritta simile era comparsa qualche settimana fa su alcuni bidoni della spazzatura nel giro del fullo: “Un episodio che un mio caro amico mi aveva segnalato ma non gli avevano dato peso – commenta la stessa Benassi raggiunta al telefono da Genova24 – In questo caso sono davvero dispiaciuta più che altro per il fatto che il nostro prezioso Acquedotto Storico è stato imbrattato, peraltro su due delle pietre di copertura appena rinnovate e sistemate. Questa è la cosa che mi ferisce di più“. Nel frattempo, questa mattina, la stessa Benassi ha presentato denuncia ai carabinieri contro ignoti sia per gli insulti sia per l’atto vandalico “che colpisce uno dei nostri più preziosi beni comuni”, chiosa Benassi.

“Gesto vile, ingiurioso e sessista. Cara Claudia Benassi non ti curar di lor, ma guarda e passa. La tua forza e determinazione sono insuperabili, così come la tua voglia di metterti in gioco per il territorio. Sono sicuro che nn hai bisogno di solidarietà per il gesto di uno stupido, sei già andata oltre. Vamos!” a esprimere solidarietà è il presidente di Municipio Roberto D’Avolio.

Vicinanza alla consigliera è stata espressa da tutto il Partito Democratico, a partire dal segretario genovese Simone D’Angelo, che questa mattina ha sentito personalmente Claudia Benassi per portare la solidarietà di tutto il partito e della coalizione.

Solidarietà anche dalla Lega: “Scritte ingiuriose e sessiste. Un gesto vile che ha colpito ancora una volta una donna, candidata alle prossime elezioni amministrative genovesi. Solidarietà al consigliere del Municipio IV Media Val Bisagno Claudia Benassi (Pd) e ferma condanna per gli insulti che ha ricevuto” ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Alessio Piana.

Decisa la presa di posizione dell’Udi: “Come donne di UDI, vogliamo stare accanto alle candidate e dire basta. Basta con le mani sulle donne, con le scritte offensive, con i fischi, con le derisioni e con il sessismo diffuso. Basta con i vomitevoli e sgraditi apprezzamenti non richiesti e con gli insulti e le minacce quando le donne decidono di ribellarsi – si legge in una nota – Per ogni donna stuprata e offesa, siamo tutte parte lesa. Questo uno slogan è stato lanciato diversi anni fa. Vogliamo rilanciarlo nell’esprimere solidarietà alle candidate alle prossime elezioni comunali che sono oggetto di attacchi personali”.