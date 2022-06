Modric sceglie la Liguria: vacanze a Portofino per la stella del Real Madrid

Portofino. Dal mozzafiato Bernabeu alle bellezze del suggestivo borgo genovese. Per il madrilista Luka Modrić ora è tempo di rilassarsi dopo un percorso dispendioso, ma con un finale è degno delle migliori favole calcistiche. Tuttavia quando si tratta del Real Madrid non si può parlare di favole, quindi la Champions League e la Liga sono obiettivi ultra dichiarati, e così sono stati messi in bacheca.

Ma ora c’è chi ha preso l’aereo per andarsene in vacanza tra i migliori paradisi del mondo e Modrić, una delle stelle del club, ha scelto la nostra regione.

Il centrocampista croato si trova a Portofino per passare le vacanze assieme alla moglie, Vanja Bosnic, soggiornando al Belmond Hotel Splendido, una delle strutture a 5 stelle più rinomate del settore.

Il mare, la spiaggia e la calma: per qualche settimana non esisteranno altre opzioni, poi sarà di nuovo tempo di tornare in Spagna da Carlo Ancelotti, con lo spirito di chi vuole riconfermarsi.