Minori stranieri non accompagnati, Defense for Children: “A Genova servizi distanti dagli standard”

Genova. Venerdì 10 giugno alle ore 17.30 in piazza Don Gallo Defence for Children presenta, in un dialogo con Genova che osa e altre realtà indipendenti del terzo settore, il secondo rapporto nazionale sull’applicazione della legge 47 a tutela dei minorenni stranieri non accompagnati.

«I servizi e le istituzioni del territorio di Genova e della Liguria sono ancora molto distanti dagli standard previsti” – afferma Pippo Costella, direttore di Defence for Children International – i ragazzi che sono giunti nella nostra città vivono una strutturale situazione di precarietà che accentua la loro condizione di vulnerabilità rendendo difficili i percorsi di accoglienza e integrazione previsti dalla Legge Zampa che ormai ha cinque anni».

Il rapporto evidenzia in modo articolato, sulla base di nove indicatori derivati dal testo normativo, le diverse mancanze del sistema.

«Con questo incontro vogliamo sottolineare l’importanza di temi poco discussi durante questa campagna elettorale come quello dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che invece riteniamo importanti per una comunità che voglia definirsi civile» – spiega Amanda Pederzolli del Centro studi Genova che osa e aggiunge come tutte le forze politiche oggi in campo per la sfida elettorale dovrebbero tenere conto della situazione in cui si trovano tanti minori.

Considerata nel rapporto anche la drammatica situazione degli scorsi mesi invernali che, a fronte di un aumento dell’afflusso di minorenni non accompagnati, aveva mostrato la sua fragilità accogliendo i ragazzi in alberghi del centro storico in condizioni di estrema precarietà ed esposizione a rischi di diverso tipo.

«Nelle ultime settimane le istituzioni, dopo anni di attesa, hanno predisposto un protocollo di collaborazione tra servizi sociali del Comune di Genova, Tribunale per i Minorenni e Garante regionale per l’Infanzia, ci auguriamo che questa nuova intesa preluda ad un necessario aumento di qualità e responsabilità per l’applicazione della legge», conclude Costella.

Il rapporto verrà reso pubblico e potrà essere scaricato dal sito www.defenceforchildren.it, a partire dalle ore 14 di oggi, venerdì 10 giugno.