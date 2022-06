Liguria. Giornata che inizia con il cielo sereno e che darà spazio a temporali con il trascorrere delle ore.

Secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, tra la notte e il mattino inizieranno a sopraggiungere le prime velature da ovest verso est.

Nel corso della mattinata, sul settore costiero del centro-ponente, si attende anche un’avanzata delle nubi basse dal mare, mentre altrove il cielo sarà al più velato.

A partire dal primo pomeriggio sono attesi temporali in zona Alpi Liguri e tra la val Bormida e la val d’Orba, con possibili rovesci anche sui rispettivi settori costieri. Non si esclude anche qualche debole piovasco sul genovese. Più asciutto a levante. Dal tardo pomeriggio inizieranno ad affacciarsi le prime schiarite a partire dall’estremo ponente.

I venti saranno a regime di brezza. Nel pomeriggio marino sostenuto sull’appennino savonese e genovese.

Mare mosso al mattino, poco mosso al pomeriggio, ma nuovamente mosso dalla tarda serata.

Temperature minime in calo sulla costa tra 17 e 20° C, nell’interno tra 8 e 15° C, massime stazionarie sulla costa tra 24 e 27° C, nell’interno tra 23 e 27° C.

Domani, giovedì, velature sparse, più probabili al mattino a ponente. Altrove cielo sereno. Venti: moderati settentrionali. Mari: mosso per onda lunga da sud-ovest. Temperature: stazionarie.

Venerdì generalmente sereno ovunque. Temperature in leggera risalita.