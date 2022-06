Liguria. L’alta pressione tenderà a rinforzarsi ulteriormente nei prossimi giorni. A parte qualche nube locale, il tempo si presenterà stabile e caldo fino a lunedì. Queste le principali previsioni meteo per la Liguria, secondo i dati forniti dagli esperti del centro meteo Limet.

In particolare, per la giornata di oggi, sabato 18 giugno, sono previste condizioni di caldo afoso su tutta la regione.

Su tutta la regione tempo soleggiato. Qualche velatura possibile al mattino ed un po’ di nuvolosità a ridosso dei rilievi nel pomeriggio, senza fenomeni; cielo sereno in serata.

I venti saranno deboli variabili o in regime di brezza e il mare sarà quasi calmo o poco mosso. Infine le temperature saranno stazionarie. In particolare in costa si registrerà un minimo compreso tra 18 e 22°C, e un massimo tra 26 e 32°C. Nella parte interna invece un minimo tra 11 e 19°C, e un massimo tra 26 e 33°C.